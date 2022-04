Miramar campeão nos Sub-14 e Aroeira vence nos Sub-18

O Clube de Campo da Aroeira, com uma excelente prestação nos dois últimos dias de competição, impediu hoje (quinta-feira) o Club de Golf de Miramar de repetir a “dobradinha” efetuada nas últimas três edições da prova, em 2018, 2019 e 2021, não tendo havido torneio em 2020 devido à pandemia.

No Campeonato Nacional de Clubes juvenil, que a Federação Portuguesa de Golfe (FPG) organizou esta semana no Santo Estêvão Golfe, em Benavente, Miramar (clube de Vila Nova de Gaia) somou o seu quarto título seguido de Sub-14, enquanto a Aroeira (clube de Almada) triunfou nos Sub-18, encerrando um domínio que Miramar exerceu neste escalão etário durante cinco edições.

Era preciso recuarmos ao triunfo do Oporto Golf Club em 2015 para vermos a última vez que outro clube para além de Miramar vencera este Nacional de Sub-18.

Foi, por isso, um feito dos comandados de Nuno Campino, o ex-selecionador nacional da FPG e atual capitão da Aroeira, até porque superiorizaram-se por 16 pancadas exatamente à equipa Azul de Miramar que defendia o título.

Já nos Sub-14, os jogadores do capitão de Miramar, Carlos Magalhães, deixaram no 2.º posto a formação do Orizonte Lisbon Golf, a uma distância confortável de 65 pancadas.

Foi entre os mais velhos que a competição foi mais renhida, com Miramar (Equipa Azul) a comandar no final da primeira jornada, mas a Aroeira alcandorou-se à posição cimeira no final da segunda volta, chegando ao dia decisivo com uma escassa vantagem de 6 pancadas.

Daí que na volta de hoje estivesse tudo em aberto. Todavia, a formação do clube da margem Sul do Tejo não deu hipóteses aos nortenhos, conseguindo pontuar com um resultado de 223 pancadas (4 acima do Par-73 do campo), com a curiosidade de João Miguel Pereira, que individualmente tinha sido o melhor jogador nos dois primeiros dias, desta feita nem sequer ter contribuído para a equipa, já que a sua prestação, de 77 (+4) foi inferior aos dos seus colegas Constança Mendonça e António Teixeira e Costa (ambos com 74, +1) e João Teixeira e Costa (75, +2). O resultado final (agregado das três voltas) do Clube de Campo da Aroeira foi de 661 pancadas (+4).

João Miguel Pereira, de hcp -1,3, foi o jogador com o melhor resultado individual nas três voltas, com um total de 213 pancadas (6 abaixo do Par).

A equipa Azul de Miramar esteve também em muito bom nível nesta derradeira volta, mas totalizou mais 10 pancadas do que os agora campeões, com 233 (+14), graças aos cartões de Tomás Afonso Araújo (76, +3), Luciana Reis (78, +5) e Diogo Rocha (79, +6). O agregado final foi de 677 pancadas (+20).

No escalão de Sub-14 o domínio de Miramar foi total, estando na frente da classificação desde o primeiro dia. Após as duas primeiras voltas, a vantagem em relação ao 2.º classificado, a equipa do Orizonte Lisbon Golf, era já de 48 pancadas. Hoje foi alargada para 65, com os nortenhos a somarem 243 e os lisboetas 260.

Os três melhores resultados da formação de Miramar nesta última volta foram obtidos por Luís António Silva (76, +3), Bernardo Ferreira da Costa (83, +10) e Henrique Ferreira da Costa (84, +11). Destacou-se durante os três dias a prestação de Luís António Silva, que terminou com um agregado de 225 (+6).

Para a equipa do Orizonte pontuaram hoje Francisco Reis (78, +5), Tomás Trigo Pereira (91, +18) e Jordan Render (91, +18).

O Campeonato Nacional de Clubes de Sub-14 e Sub-18 atraiu um total de 18 equipas, cinco nos mais jovens e 13 nos mais velhos. Eis os resultados finais:

Sub-14

1.º (campeões nacionais) – Club de Golf de Miramar, 713 pancadas (+56), equipa constituída por Bernardo Ferreira da Costa, João Alvim, Luís António Silva, João Maria Ivo de Carvalho e Henrique Ferreira da Costa. Capitão: Carlos Magalhães.

2.º (vice-campeões nacionais) – Orizonte Lisbon Golf, 778 (+121), equipa constituída por Francisco Reis, Jordan Render, Reuben Thapa e Tomás Trigo Pereira. Capitão: José Gaspar.

3.º - Clube de Golfe de Vilamoura, 797 (+140).

4.º - CityNorte, 801 (+144)

5.º - Oporto Golf Club, 861 (+204)

Sub-18

1.º (campeões nacionais) – Clube de Campo da Aroeira, 661 pancadas (+4), equipa constituída pelos jogadores Constança Mendonça, António Teixeira e Costa, João Miguel Pereira e João Teixeira e Costa. Capitão: Nuno Campino.

2.º (vice-campeões nacionais) - Club de Golf de Miramar, Equipa Azul, 677 (+20), equipa constituída pelos jogadores Luciana Reis, Diogo Silva Pinto Rocha, Duarte Gonçalves, Tomás Afonso Araújo e João Iglésias. Capitão. Sérgio Ribeiro.

3.º - Quinta do Peru (Equipa Azul), 695 (+38)

4.º - Clube de Golfe de Vilamoura, 703 (+46)

5.º - Oporto Golf Club, 708 (+51)

6.º - C.G. Miramar (Equipa Branca), 719 (+62)

7.º - Orizonte Lisbon Golf, 743 (+86)

8.º - C. G. Paço do Lumiar, 756 (+99)

9.º - C. G. Ilha Terceira, 798 (+141)

10.º - Quinta do Peru (Equipa Verde), 801 (+144)

11.º - CityNorte, 812 (+155)

12.º - Lisbon Sports Club, 844 (+187)