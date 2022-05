Mito Pereira lidera PGA Championship enquanto Tiger Woods desiste

O golfista chileno Mito Pereira assumiu no sábado a liderança do PGA Championship, segundo 'major' da temporada, num dia marcado pela desistência do norte-americano Tiger Woods devido a problemas na perna direita.

Em Tulsa, Oklahoma, Mito Pereira, 100.º classificado do ranking, concluiu a terceira volta com 201 pancadas (nove abaixo do Par), num dia em que efetuou cinco 'birdies' (uma abaixo) e quatro 'bogeys' (uma acima). "Estava a jogar bem e de repente fiz quatro 'bogeys' em cinco buracos. Foi difícil, mas consegui recuperar a partir do buraco 13, por isso estou feliz pela maneira como terminei. É bom estar neste lugar", disse o golfista de 27 anos.

No segundo lugar estão o inglês Matt Fitzpatrick, 17.º do ranking, a três pancadas do líder, somando 204, tal como o norte-americano Will Zalatoris, 30.º do mundo, que estava na frente ao final da segunda ronda.

O dia ficou marcado pela desistência do norte-americano Tiger Woods, que fez 79 pancadas na terceira volta, o seu pior resultado de sempre no PGA Championship, e já não vai estar na última ronda, devido a problemas causados pela sua perna direita.

Tiger Woods sofreu, em 23 de fevereiro de 2021, perto de Los Angeles, um despiste, que lhe provocou múltiplas fraturas expostas, obrigando à colocação de uma haste de metal na tíbia e parafusos para consolidar os ossos do pé e do tornozelo da perna direita.

Esta é a primeira vez que Woods desiste de um 'major' desde que é profissional.