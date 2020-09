Monstro de Valderrama não assusta Ricardo Santos

O Portugal Masters e o Masters da Andaluzia não têm nada em comum, a não ser o facto de muitas vezes disputarem-se em semanas consecutivas, com a particularidade de este ano, em contexto de pandemia, o torneio de Sotogrande ter aberto o chamado 'Iberian Swing', que irá terminar para a semana em Óbidos e que esta semana passa por Vilamoura.





O traçado de Robert Trent Jones no Real Club Valderrama é completamente distinto do desenho de Arnold Palmer no Dom Pedro Victoria Golf Course.Basta dizer que em seis edições do Estrella Damm N.A. Andalucia Masters o melhor resultado de um campeão foi de 12 pancadas abaixo do Par das duas vitórias do espanhol Sergio Garcia em 2017 e 2018, sendo que, no passado Domingo, o norte-americano John Catlin ganhou a prova com a pior marca de sempre de um campeão, 2 pancadas acima do Par!Em contrapartida, o Portugal Masters é dos torneios mais agradáveis do European Tour e os jogadores sentem-se soltos em Vilamoura, porque é um campo concebido à imagem do PGA Tour norte-americano – é para muitos birdies, para resultados espetaculares.Em 13 edições do mais importante torneio de golfe português, o pior resultado de um campeão foram as 14 pancadas abaixo do Par do irlandês Shane Lowry em 2012.Ou seja, o pior resultado do evento português é superior ao melhor de sempre do campeonato andaluz. E no Algarve já houve seis campeões com 20 pancadas abaixo do Par ou mais, sendo o recorde as -25 do inglês Steve Webster em 2007.Serve este introito para explicar que nenhum jogador vai a Valderrama treinar para Vilamoura, mas todos os jogadores adoram enfrentar o desafio titânico que é-lhes apresentado pelo primeiro percurso da Europa continental a receber uma edição da Ryder Cup.Nesta altura do ano, os jogadores portugueses têm a plena consciência de que o Portugal Masters é a grande montra da modalidade no nosso país. O 5.º lugar de Filipe Lima e Ricardo Melo Gouveia em Vilamoura teve mais destaque mediático do que qualquer grande resultado no estrangeiro.Mas quando souberam que, apesar da pandemia, iria haver Masters da Andaluzia, Ricardo Santos, Ricardo Melo Gouveia e Pedro Figueiredo nem pensaram duas vezes e quiseram logo ir uma semana antes treinar em Sotogrande para não fazerem má figura. Vieram deliciados desses dias de treino e na quinta-feira passada lá estavam de novo os três. agora em competição a sério.Dois dias depois, Ricardo Melo Gouveia escrevia nas redes sociais: "Que grande teste é Valderrama. Não é dos campos mais longos, mas o vento a soprar, os greens rápidos e firmes, é uma loucura e incrivelmente duro conseguir-se ficar perto de estar abaixo do Par. Até à próxima Valderrama, regressarei para a desforra".O profissional da Quinta do Lago estava bem dentro do cut aos 18 buracos, mas aos 36 buracos estava eliminado por 1 pancada com voltas de 74 e 77, 9 acima do Par.Exatamente com os mesmos resultados, Pedro Figueiredo teve sorte igual à do seu amigo de infância. Também ele expressou-se no Instagram: "Valderrama levou-me a melhor nestes dois últimos dias. Anda assim, é uma experiência incrível jogar num local tão imaculado e desafiador. Já estou desejoso de jogar as próximas duas semanas em Portugal".O único português a passar o cut foi Ricardo Santos, que terminou a prova no grupo dos 68.º classificados, com 302 pancadas, 18 abaixo do Par, após voltas de 78, 70, 73 e 81.O algarvio de 38 anos vinha de assinar oito cartões abaixo do Par nas últimas dez voltas em que tinha jogado no European Tour. Isso mostra bem a fase de boa forma que atravessava, mas no traçado monstruoso da Andaluzia só conseguiu bater o Par-71 do campo no segundo dia. Um feito para celebrar, pois nesse dia só houve oito jogadores em 127 participantes a fazerem melhor do que ele.Só que, em Valderrama passa-se do oito para o oitenta e dois dias depois daquelas 70 pancadas, Ricardo Santos estava a despedir-se com uma volta de 81!Normalmente, isso deixaria qualquer um de cabeça perdida, sobretudo tendo em conta que foram 18 buracos sem qualquer birdie, mas, pelo contrário, o profissional da Titleist regressou a Vilamoura consciente de estar a jogar bem."Olho para a minha prestação com sentimentos muito positivos. Foi realmente um teste bastante difícil que consegui superar em dois dias, nas segunda e terceira voltas", sublinhou à Tee Times Golf em exclusivo paraO português melhor classificado no ranking mundial explica que a discrepância entre um dia de 70 e outro de 81 não é muito difícil de entender: "Gosto bastante do campo, apesar da sua dificuldade e a única explicação que vejo entre os resultados é o facto de, realmente, as coisas às vezes não acontecerem. O único momento em que estive mal foi no último dia no buraco 17, onde meti o drive fora de limites. Para fazer bogeys naquele campo não é preciso falhar pancadas. Aliás, várias vezes fiz bogeys apesar de executar bons shots".É por isso que, num torneio em que o campeão impôs-se com 2 pancadas acima do Par, Ricardo Santos não se preocupou demasiado com as suas 18 acima. Garantiu um cheque de 2.314 euros, do total de 1,25 milhões que estava em jogo e voltou para casa com sonhos de glória."Vou para o Portugal Masters motivado e com vontade de melhorar os aspetos em que estive menos bem em Espanha, para poder ter uma boa semana naquele que é o maior torneio do nosso país", assegurou, depois de, na Corrida para o Dubai do European Tour, ter subido à 231.ª posição, uma melhoria de seis degraus.Também na 'Race 2 Dubai', Pedro Figueiredo caiu sete níveis para 207.º, enquanto Ricardo Melo Gouveia também cedeu quatro lugares para 283.º.Hugo Ribeiro/Tee Times Golf (teetimes.pt) para Record