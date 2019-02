Morgado Classic preparou Open de Portugal

Não houve nenhum português a terminar no top-10 pelo segundo torneio consecutivo no Portugal Pro Golf Tour, o circuito internacional que decorre entre novembro e março, sancionado pela PGA de Portugal, Federação Portuguesa de Golfe e pelo britânico Jamega Pro Golf Tour.Não sendo grave, dada a qualidade crescente das listas de inscritos destes torneios de 10 mil euros em prémios monetários, não deixa de ser um dado relevante, sobretudo tendo em conta que se tratou do 1.º Morgado Classic, disputado no campo do Grupo Nau Hotels & Resorts no Morgado do Reguengo, em Portimão, onde em setembro irá disputar-se o Open de Portugal, do Challenge Tour."Quanto mais preparados estivermos para o Open melhor, porque há sempre situações novas e diferentes", disse Tomás Bessa à Tee Times Golf, em exclusivo para Record.O profissional português de Paredes tem razão. Este torneio é mais importante do que os outros eventos regulares do Portugal Pro Golf Tour exatamente porque permite um bom estudo do campo a quem deseje brilhar no Open de Portugal, mesmo sabendo que o torneio luso do Challenge Tour foi este ano transferido no calendário de maio para setembro."Os greens estavam bastante rápidos e firmes, tal como estavam no Open no ano passado, e isso torna a abordagem ao campo muito diferente. É sempre bom jogar no Morgado", acrescentou Tomás Bessa, um dos dois melhores portugueses no torneio, no 12.º lugar, empatado com Tiago Cruz."Em termos de condições de jogo, comparando com o Open, só os roughs estão mais baixos. De resto está tudo igual e os greens estão excelentes. Também jogámos em alguns tees mais à frente do que no Open", especificou, por seu lado, Tiago Cruz.Cruz chegou a andar no top-10 no final da primeira volta, mas ao cabo de duas rondas tombou para o tal grupo dos 12.º classificados (sete jogadores empatados), com um total de 146 pancadas, a Par do campo, no caso de Cruz com voltas de 72 e 74, no caso de Bessa com dois cartões de 73.Para Tiago Cruz, este 12.º lugar só pode saber a pouco. Há um ano, neste mesmo torneio, sagrou-se vice-campeão, com 5 pancadas abaixo do Par, a apenas 1 do vencedor, o inglês David Dixon. E no Open de Portugal alcançou o seu melhor resultado da época, um bom 4.º lugar, com 4 abaixo do Par.Esperar-se-ia mais do profissional do Estoril. No entanto, como salientou o portal "Golf 4 You", «1 duplo-bogey no antepenúltimo buraco impediu-o de terminar este ano no top-10»."No primeiro dia joguei bem melhor, simplesmente tive muitas oportunidades para birdie que não consegui concretizar. Já no segundo dia não consegui pôr a bola perto da bandeira e isso dificultou o meu trabalho nos greens", analisou o jogador do BiG.Já Tomás Bessa, pelo contrário, melhorou significativamente a sua prestação neste campo. Em 2018 fora 22.º (+1) neste 1.º Morgado Classic e no Open de Portugal nem sequer passou o cut (+9).Nesse sentido, ter sido agora 12.º, a Par do campo, é um nítido progresso, mas também ele perdeu 2 pancadas que lhe vedaram o acesso ao top-10 no mesmo buraco 16 que "enterrou" Cruz, um Par-5 onde até poderia tirar mais partido da sua distância. Aliás, no dia anterior tinha feito ali 1 birdie."Acho que o meu resultado ficou um pouco aquém daquilo que posso fazer num campo com as características do Morgado. Os shots ao green não foram bons e tive sempre putts com muita linha e defensivos", admitiu o jogador da Cigala.O 1.º Morgado Classic inaugurou o 5.º Swing do Portugal Pro Golf Tour e o vencedor foi o holandês Lars Van Meijel, que triunfou à vontade, com 134 pancadas, 12 abaixo do Par, após duas voltas de 67, superando por 4 o sueco Martin Eriksson (71+67).Foi o terceiro título de Lars Van Meijel no Portugal Pro Golf Tour de 2018 / 2019 e valeu-lhe um prémio de dois mil euros.O 1.º Morgado Classic contou com 63 participantes, nove dos quais portugueses e as suas classificações e resultados foram as/os seguintes:12.º (empatado) Tomás Bessa, 146 (73+73), Par, €19312.º (empatado) Tiago Cruz, 146 (72+74), Par, €19320.º (empatado) Vítor Lopes, 148 (75+73), +223.º (empatado) João Ramos, 149 (73+76), +338.º (empatado) Alexandre Abreu, 152 (76+76), +642.º (empatado) José Nicolau Melo, 154 (82+72), +855.º Mikael Carvalho, 159 (79+80), +1357.º (empatado) Rogério Brandão, 161 (79+82), +1560.º Nelson Cavalheiro, 164 (85+79), +18Autor: Hugo Ribeiro /Tee Times Golf