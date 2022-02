Morreu o antigo golfista argentino Eduardo Romero

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O antigo golfista argentino Eduardo Romero, que conquistou oito títulos do circuito europeu, morreu, aos 67 anos, foi esta segunda-feira anunciado, sem mais pormenores.

Romero, conhecido como 'El Gato', disputou 383 torneios do circuito europeu, tendo conquistado oito, entre 1989 e 2002.

Na América do Sul, o jogador argentino, que recentemente disse estar a fazer "tratamentos médicos", venceu mais de 80 torneios.

Eduardo Romero, considerado um dos grandes golfistas do seu país, representou a Argentina na Taça do Mundo e na Alfred Dunhill Cup e venceu o US Senior Open em 2008.