Nathan Kimsey sagra-se campeão do Challenge Tour

O inglês Nathan Kimsey sagrou-se este domingo campeão do Challenge Tour de 2022, segunda divisão do golfe europeu, ao vencer a Grande Final da competição, realizada em Maiorca (Espanha).



Kimsey, de 29 anos, completou as quatro voltas ao campo do clube de golfe de Alcanada com um total de 279 pancadas, nove abaixo do par, 70 das quais registadas hoje, o que lhe permitiu desempatar com o sul-africano Brice Easton, que efetuou 71 e terminou com um agregado de 280.

O praticante inglês sucedeu ao dinamarquês Marcus Helligkilde na galeria de campeões do Challenge Tour, que integra um golfista português, Ricardo Melo Gouveia, vencedor da competição em 2015, ao impor-se na Grande Final realizada em Omã.