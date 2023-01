Nelson Cavalheiro no top-10 do Algarvian Invitational

Nelson Cavalheiro foi o melhor de 5 jogadores portugueses que participaram no Algarvian Invitational, torneio de 34 mil euros em prémios monetários, integrado no Senior Golf Europe, nos campos Pinheiros Altos e Laranjal, no Algarve.O presidente da PGA de Portugal foi 8.º classificado entre 138 participantes, totalizando 218 pancadas, 2 acima do Par, após voltas de 77, 72 e 69, ficando empatado com o canadiano David Wettlaufer (73+71+74).Ganhou o inglês Matt Cort, com 210 (70+70+70), -6, pela margem mínima sobre o espanhol Miguel Angel Martín (70+71+70).Em relação aos restantes veteranos portugueses, Elídio Costa foi 47.º (+21), Serafim Carvalho 69.º (+31), Vítor Esteves 114.º (+70) e Sebastião Ludgero só jogou as duas primeiras voltas.No ano passado, Nelson Cavalheiro jogou apenas um torneio deste circuito internacional e foi 6.º classificado no Lisbon Senior Open.