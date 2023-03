Nora Sundberg campeã em Espanha

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A sueca Nora Sundberg conquistou o Campeonato Internacional Amador Feminino de Espanha/Copa S.M. La Reina, realizado em Sotogrande, no campo La Reserva, onde Ana da Costa Rodrigues foi a melhor portuguesa, só caindo nos 1/16 de final.

Nora Sundberg bateu na final de hoje a belga Savannah de Bock por 2 buracos. A final foi disputada exatamente entre as duas jogadoras melhor classificadas na primeira fase da prova, disputada em 'stroke play', na qual Sunberg somou 142 pancadas, 2 abaixo do Par, após voltas de 70 e 72, enquanto de Bock totalizou 145 (69+76), +1.

Já na fase de 'Match Play', a campeã vergou sucessivamente a italiana Francesca Carola Pompa por 4/3, a espanhola Alba González por 1 buraco, a sueca Filippa Sundquist por 4/3, a francesa Ines Archer por 2/1 e a polaca Matylda Krawczynska por 2/1.

A espanhola Rocío Tejedo – a fazer um grande início de temporada nestes torneios do calendário da Associação Europeia de Golfe (EGA), com vitórias no Campeonato Internacional Amador Feminino de Portugal e na Copa Andalucía – só tombou nas meias-finais, diante de Savannah de Bock, pela margem mínima de 1 buraco.

E foi exatamente Rocío Tejedo a eliminar Ana da Costa Rodrigues por 2/1. A jogadora do Club de Golf de Miramar tinha superado na primeira eliminatória a espanhola Balma Davalos Guaita no primeiro buraco de 'Play-Off'.

Portugal participou com duas jogadoras e Ana da Costa Rodrigues foi a única a ultrapassar a fase preliminar que reuniu as 64 melhores jogadoras num segundo torneio de eliminação direta.

Na qualificação, ainda por pancadas, a jogadora da seleção nacional da Federação Portuguesa de Golfe foi 31.ª classificada (empatada), com 154 pancadas, 10 acima do Par, após voltas de 72 e 82. No final da primeira volta era a 6.ª classificada.

Já Inês Belchior foi eliminada nessa primeira fase da prova, no grupo das 86.ª classificadas, com 166 (81+85), +22.

A campeã, a sueca Nora Sundberg, é a 15.ª amadora europeia, este ano foi 9.ª classificada no Campeonato Internacional Amador Feminino de Portugal e no ano passado ganhou cinco torneios pontuáveis para o ranking amador europeu (EGA).