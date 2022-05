Norte-americano Justin Thomas vence PGA Championship

O golfista norte-americano Justin Thomas, nono do ranking mundial, conquistou no domingo o PGA Championship, segundo 'major' da temporada, pela segunda vez na carreira, num torneio decidido no playoff.



Em Tulsa, Oklahoma, Justin Thomas, de 29 anos, bateu o seu compatriota Will Zalatoris no playoff, depois de ambos terem terminado a quarta e última ronda com o mesmo número de pancadas, 275, cinco abaixo do par do campo.

No 'play-off', disputado em três buracos, Thomas superiorizou-se e conseguiu conquistar o PGA Championship pela segunda vez, depois do primeiro triunfo em 2017.

O chileno Mito Pereira, que terminou a terceira ronda na frente, chegou no domingo ao último buraco da prova na frente por uma pancada, mas não foi além de um duplo 'bogey' (duas pancadas acima), ficando fora da corrida.

Justin Thomas, que não vencia qualquer competição há 14 meses, conseguiu regressar aos triunfos e celebrou o 15.º título da carreira.