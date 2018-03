Continuar a ler

Ora Ricardo Melo Gouveia ainda não tinha passado três cuts seguidos em torneios do European Tour esta época. Não o fazia desde o final de 2017 e a regularidade de superar muitos cuts foi um dos seus pontos fortes em 2015, quando se tornou no primeiro português a sagrar-se nº1 do Challenge Tour, a segunda divisão europeia, e em 2016, quando foi o primeiro luso a apurar-se para o DP World Tour Championship.É claro que no European Tour, a primeira divisão, não chega ultrapassar cuts e é por isso que, apesar destes resultados positivos, o representante do Team Portugal é "apenas" o 114º classificado na Corrida para o Dubai, sabendo-se que só o top-100 no final do ano mantém o cartão com direitos para competir na elite europeia.Mas passar muitos cuts transmite-lhe a confiança de mais tarde ou mais cedo arrancar uma grande classificação, como fez Matt Wallace, o inglês que até esta semana não tinha conseguido melhor do que um 19º lugar no European Tour de 2018 (no Qatar) e que saiu de Nova Deli com o segundo título da sua carreira, para juntar ao do Open de Portugal, averbado em maio último, no Morgado Golf Resort.Wallace (voltas de 69, 70, 60 e 68), de 27 anos, derrotou Andrew "Beef" Johnson (72+66+73+66) no play-off, depois de terem empatado com 277 pancadas, 11 abaixo do Par do duro teste que é o DLF Golf & Country Club.«Parabéns ao Matt Wallace por ter terminado no topo», escreveu Ricardo Melo Gouveia no Twitter, acrescentando que, da sua parte, «foi uma semana positiva», que transmitiu «bons sinais sobre o jogo».O profissional da Quinta do Lago somou 288 pancadas, a Par do campo, com voltas de 69, 73, 71 e 75, e arrecadou o seu prémio mais elevado da época, de 18 mil euros, do total de 1,4 milhões que estavam em jogo. Wallace embolsou 235.495 euros.Uma prestação de autêntica montanha russa que levou-o à liderança esporádica aos 9 buracos, ao top-10 aos 18 e aos 54 buracos e ao 16º posto final, num campo que ele tinha catalogado de «traiçoeiro» nas redes sociais e que no ano passado fora considerado um dos mais difíceis do European Tour.«Sinto que o meu jogo está, devagar, a voltar ao nível que desejo», disse o jogador do ACP Golfe à Tee Times Golf, depois de mostrar na Índia um jogo mais completo, com 1,7 putts de média por cada green em regulação e uma precisão de drive de 83%.«Comecei a trabalhar com um instrutor de putt no final do ano passado, o Paul Hurrion, que trabalha também com o Danny Willett (campeão do Masters em 2016), fizemos algumas alterações importantes e sinto bastantes melhorias», acrescentou o nº1 português.Outro dos aspetos em que se notou progressos em Ricardo Melo Gouveia foi a forma como lidou com a dificuldade do campo. Felizmente, o contexto meteorológico foi benigno – «foram quatro dias muito parecidos, com 30 graus todos os dias e relativamente pouco vento» – pois as condições de jogo já eram suficientemente desafiantes.«Este campo é bastante penalizador e este ano o dono quis alterar algumas coisas no setup do campo para fazer-nos a vida negra», afiançou o golfista português da Srixon, opinião corroborada pelo caddie de Matt Wallace, Dave.«Ele disse-me que este setup fazia-lhe lembrar às vezes os dos US Opens. Podemos arrancar grandes shots e mesmo assim irem parar ao rough», frisou o campeão do Open de Portugal.O DLF Golf & Country Club, desenhado pelo campeoníssimo Gary Player e inaugurado em 2015 é um tremendo desafio, mas Ricardo Melo Gouveia apreciou-o de sobremaneira: «Estava em excelentes condições, com os greens rápidos e a rolarem bastante consistentes. Um campo bastante penalizante, com muita água, arbustos e greens bastante ondulados».Nestas circunstâncias, os jogadores sabiam à partida que haveria maus buracos. Veja-se como o campeão fez 1 duplo-bogey e sofreu ainda 9 bogeys nos quatro dias de prova e nunca teve uma volta imaculada.Também Ricardo Melo Gouveia não evitou 2 duplos-bogey, aos quais se acrescentaram 12 bogeys, tudo compensado com 16 birdies. Foi uma luta constante em todas as voltas e o português residente em Londres mostrou força mental para inverter tendências negativas.Um bom exemplo foi o dia de hoje: começou mal, com 3 bogeys em 6 buracos, mas depois vieram 2 birdies. Mais uma série negra de 4 bogeys consecutivos, mas depois encerrou a prova com os últimos 5 buracos jogados em 2 abaixo do Par e logo na zona mais difícil do campo.O atleta olímpico português poderá estar tecnicamente mais evoluído mas também manifestou aquela força psicológica que o caracterizou nas suas duas primeiras épocas como profissional.«Sabia que iria ser uma semana difícil a nível mental e que teria que ter bastante paciência e uma boa atitude. Sinto que estive bem nessa parte e isso sem dúvida ajudou-me a recuperar de momentos menos bons», assinalou.No final do ano passado também comecei a trabalhar mais a sério a parte mental com o David Lewellyn (o seu treinador de há muito) e o Tiago Boto. Estou devagarinho a colher esses frutos e sinto-me no caminho certo», concluiu.Ricardo Melo Gouveia só voltará a competir no European Tour a partir de 12 de abril, no Open de Espanha, e é provável que perca algumas posições na Corrida para o Dubai, depois de esta semana ter recuperado de 133º para 114º, mas com a confiança em crescendo, sabe que a primavera poderá trazer-lhe o regresso ao top-100 europeu.Hugo Ribeiro / Tee Times Golf