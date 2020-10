Número um mundial testa positivo à Covid-19

O golfista norte-americano Dustin Johnson, número um mundial, testou positivo à covid-19 e vai falhar a participação na CJ Cup, evento do PGA Tour, a ter início na quinta-feira, em Las Vegas, revelou a organização.

O jogador, de 36 anos, já apresentava alguns sintomas do novo coronavírus e acabou por alertar os responsáveis do PGA Tour, tendo realizado esta terça-feira o teste em que obteve resultado positivo, apesar de no domingo passado ter testado negativo, de acordo com o seu agente.

"Obviamente, estou muito desapontado. Queria muito competir esta semana, mas farei o meu melhor para voltar o mais rápido possível. Já recebi alguns telefonemas da equipa médica do Tour e agradeço todo o apoio e orientação que me deram", disse Johnson, detentor de 23 títulos do PGA Tour, através de um comunicado.

A temporada de golfe foi retomada em junho no circuito americano, após um hiato de três meses devido à pandemia de covid-19, com os torneios a serem realizados à porta fechada.

Os jogadores são obrigados a fazer o teste para o novo coronavírus antes de entrar nas 'bolhas', nas quais devem permanecer durante período da competição.