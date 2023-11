O melhor de ‘Figgy’ na Escola de Qualificação

Pedro Figueiredo efectuou a sua terceira melhor volta de sempre em Finais da Escola de Qualificação do DP World Tour, numa gloriosa quinta jornada em Espanha, que incluiu um ‘hole-in-one’ e que colocou-o, pela primeira vez, no top-25 que garantirá o apuramento para a primeira divisão europeia, no final da jornada de amanhã, quarta-feira.

O português de 32 anos totaliza agora 345 pancadas, 12 abaixo do Par, empatado com outros oito jogadores, após voltas de 70, 68, 70, 71 e 66. Está a apenas 2 pancadas do top-20, entre os 78 jogadores que passaram o cut na segunda-feira, do total de 156 participantes que iniciaram a prova.

Em apenas 18 buracos de hoje (terça-feira), ‘Figgy’ ascendeu do 48.º ao 24.º lugar (empatado), graças a uma quinta volta em 66 pancadas, 5 abaixo do Par do Lakes Course do Infinitum Golf Resort, em Tarragona.

Uma penúltima ronda que incluiu um ‘ace’ no buraco 7 e birdies nos buracos 2, 3 e 5. Tudo isso aconteceu nos últimos nove buracos. De facto, começou a jogar do buraco 10, cumpriu o Par nos 10 primeiros buracos e só depois arrancou para uma estrondosa exibição com 5 abaixo do Par nos últimos oito buracos!

Em três participações na Final da Escola de Qualificação do DP World Tour, num total de 17 voltas disputadas, Pedro Figueiredo só fez melhor no ano passado, quando teve uma ponta final fenomenal, com resultados de 65 e de 64 nas quarta e quinta voltas.

O profissional da Vanguard tem um registo curioso, quiçá, único: nas duas vezes em que chegou à Final da Escola conseguiu o apuramento para o DP World Tour. Fê-lo em 2019 e em 2022 (este torneio não se realizou em 2020 e 2021 devido à pandemia da COVID-19). E fê-lo sempre graças a respostas à altura nos momentos decisivos. Também em 2019 arrancou um cartão de 66 na sexta e última volta para garantir a qualificação.

Nenhum português conseguiu passar a Final da Escola de Qualificação do DP World Tour (ou European Tour) em duas edições consecutivas, quanto mais em três. Falta apenas a última volta. O sonho de manter-se na elite europeia é cada vez mais palpável.

O torneio é liderado pelo dinamarquês Sebastian Friedrichsen com 334 (67+66+68+67+66), -23.