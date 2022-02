O melhor Figgy de sempre na Cidade do Cabo

Pedro Figueiredo igualou esta sexta-feira o seu melhor resultado de sempre em torneios do DP World Tour ou do Challenge Tour, as duas principais divisões do golfe profissional europeu, para atingir dois objetivos: passar o cut, algo que parecia complicado, e entrar no top-20 do Open da Cidade do Cabo, estando teoricamente na luta pelo título.O português de 30 anos cumpriu a segunda volta do Bain’s Whisky Cape Town Open em 7 pancadas abaixo do Par, algo que só tinha conseguido por três vezes na sua carreira em eventos dos dois principais escalões do circuito europeu, e subiu 68 posições para o 20.º lugar empatado."Hoje foi uma boa volta, algo que já não fazia há algum tempo. Só falhei dois fairways e dois greens. Joguei muito bem os buracos de Par-5. Curiosamente, nunca peguei no ‘driver’, mas este é um campo que permite-o, por não ser muito comprido. Mesmo jogando madeiras-3 nos Par-5, dá para ir para o green com duas pancadas. Estive bem em todas as áreas do jogo. Nem sequer meti muitos putts, mas também não falhei putts curtos. Portanto, foi um jogo muito consistente", disse o profissional da Vanguard, em declarações ao Gabinete de Imprensa da Federação Portuguesa de Golfe.As suas 65 pancadas, 7 abaixo do Par do Royal Cape Golf Club, foram o quinto melhor resultado da segunda jornada e permitiram-lhe saltar do 88,º lugar que ocupava ontem – após uma primeira volta de 72 pancadas, igualando o Par do Rondebosch Golf Club –, para o grupo dos 20.º classificados que partilha com outros seis jogadores, com um total de 137 (-7).Note-se que ‘Figgy’ está a apenas 7 pancadas do líder e a 4 dos 2.º classificados, pelo que, com ainda duas voltas pela frente, tudo é possível.As três outras ocasiões em que o português do Quinta do Peru Golf & Coutry Club atingiu as 7 pancadas abaixo do Par em apenas 18 buracos foram as seguintes:1 – 65 pancadas (-7) na última volta do Open de Portugal at Royal Óbidos 2020, o qual terminou em 18.º com -9, na altura, a sua melhor classificação de sempre em torneios do European Tour, entretanto ultrapassado por um top-10 em 2021.2 – 63 pancadas (-7) na última volta do KPMG Trophy, torneio belga do Challenge Tour que ganhou em 2018, merecendo então uma mensagem especial no site da Presidência da República.3 – 65 pancadas (-7) na segunda volta do Portugal Masters de 2011, o qual terminou no 23.º lugar (-14), quando ainda era amador e estudava nos Estados Unidos. Na altura, foi a sua melhor classificação de sempre no European Tour.O Open da Cidade do Cabo é comandado pelo norte-irlandês Tom McKibbin, de apenas 18 anos, que leva voltas de 68 e 62, para um pecúlio de 130 (14), dispondo de uma vantagem de 3 ‘shots’ sobre o espanhol Ivan Cantero Gutierrez (65+68) e o sul-africano Zander Lombard (68+65), empatados com 133 (-11).Pedro Figueiredo não era o único português em prova no segundo dos sete torneios que o Challenge Tour vai realizar em 2022 na África do Sul.Com efeito, Stephen Ferreira também competiu, mais na sua qualidade de membro do Sunshine Tour, a primeira divisão do circuito sul-africano.O português do Zimbabué juntou voltas de 70-72 e foi eliminado aos 36 buracos com um total de 142 (-2), no grupo dos 96.º classificados. Um sabor amargo de boca para um jogador que chegou a estar no top-10 da classificação geral quando se viu a 4 pancadas abaixo do Par a três buracos do final da primeira volta.O Open da Cidade do Cabo, como explicou o jornalista Rodrigo Cordoeiro no site da FPG, apresenta uma configuração algo diferente: "Nos dois primeiros dias, os 216 jogadores em competição jogaram uma volta em cada um dos dois percursos. No fim de semana, o Royal Cape será o único palco. O cut, para os 65 primeiros e empatados, fixou-se em 140 (-4), deixando em prova somente 67 jogadores".Amanhã, sábado, "Figgy" joga a terceira volta a partir das 9h45 locais (mais três horas que em Portugal Continental e na Madeira), num trio que inclui o sul-africano Hennie Du Plessis e o sueco Niklas Lemke.