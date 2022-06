O primeiro top-20 de João Girão no Pro Golf Tour

João Girão alcançou neste final de semana o seu melhor resultado de sempre em circuitos profissionais europeus a contarem para o ranking mundial – um top-20 no Open da Polónia."Sim, é a melhor (classificação)… para já", reagiu ao português de 25 anos (completados em maio), mostrando a nova ambição que o anima, desde que passou a profissional em novembro do ano passado.João Girão foi 19.º classificado (-5) na 22.ª edição do Gradi Polish Open, um torneio que já foi do Challenge Tour (a segunda divisão europeia), mas que desde 2003 integra do Pro Golf Tour, uma das terceiras divisões europeias.Mais três portugueses jogaram a prova de 30 mil euros em prémios monetários, que decorreu no Gradi Golf Club, em Brzezno, na Polónia: o campeão nacional absoluto, Pedro Lencart, integrou um trio de 43.ºs classificados (+2), enquanto Alexandre Abreu (+4) e João Magalhães (+13) não passaram o cut."Este resultado é positivo, diria que estou contente, mas um jogador de golfe nunca fica satisfeito. Sinto que o jogo está a melhorar aos poucos, mas ainda tenho muito trabalho pela frente", disse João Girão, depois de totalizar 205 pancadas, 5 abaixo do Par, após voltas de 71, 67 e 67."Foi a primeira vez que joguei no Gradi. É um campo em que é necessário ser muito preciso, e se assim for, é possível criar muitas oportunidades de birdie. Esteve bom tempo ao longo do torneio, mas algum vento no último dia. Daí os resultados não terem sido tão bons como nos outros dias", acrescentou o profissional do Oporto Golf Club, em Espinho.Mesmo assim, no último dia igualou a sua volta do dia anterior de 67 (-3), o seu melhor cartão de sempre em torneios do Pro Golf Tour.Este foi apenas o seu quarto torneio da época (e de carreira) neste circuito germânico e nas três participações anteriores tinha uma volta de 75 pancadas, duas de 73, uma de 72, uma de 71 e duas de 70. Foi a primeira vez que ficou na casa das 60’s e logo em duas rondas seguidas, num torneio em que fez 15 birdies (incluindo 2 nos últimos dois buracos), 8 bogeys e 1 duplo-bogey.Este ano, João Girão tinha sido 43.º no Red Sea Ain Sokhna Classic (no Egito) e falhara os cuts no Red Sea Egyptian Classic (Egito) e no Haugschlag NÖ Open by perfect eagle (Áustria).O antigo membro das seleções nacionais amadoras da FPG tem o seu foco principal no Pro Golf Tour, mas também jogou este ano cinco provas do Challenge Tour, graças a convites conseguidos pela Federação, e só passou o cut numa delas, no Farmfoods Scottish Challenge supported by The R&A, onde foi 43.º (+2).E note-se que o prémio de 1.379,27 euros que recebeu nesse evento escocês é bem superior aos 725 euros que angariou nos dois torneios do Pro Golf Tour em que passou o cut.É, contudo, importante salientar que no início da sua carreira profissional João Girão obteve uma vitória. transitou de amador para profissional em novembro e logo em fevereiro já estava a conquistar o seu primeiro título no 2.º Palmares Open (-15), um torneio internacional de 10 mil euros em prémios, integrado no PT Tour.Neste circuito algarvio que prepara a época para desafios mais importantes, o português de 25 anos somou mais dois top-10’s para além dessa vitória.No Circuito FPG, obteve um 4.º posto (+1) empatado no Montado Hotel & Golf Resort em fevereiro.No ranking de profissionais da FPG é o atual n.º8 e no ranking mundial é também o 8.º melhor português."Diria que houve momentos muito bons, mas também momentos difíceis.No entanto, sinto que houve uma melhoria comparada com o ano passado, o que dá-me confiança para o que aí vem", analisou João Girão."Vou agora jogar os torneios do calendário do Pro Golf Tour e estou a planear jogar o Open Xiragolfe (da PGA de Portugal, em finais de julho)", acrescentou.Para Pedro Lencart, o Open da Polónia foi o seu terceiro cut passado na época do Pro Golf Tour. Totalizou 212 pancadas, 2 acima do Par, após voltas de 68, 70 e 74, embolsando 280 euros.Em seis torneios jogados esta época no Pro Golf Tour, Lencart tem como melhores marcas o 12.º lugar, em abril, no Red Sea Ain Sokhna Classic, e o 37.º no Haugschlag NÖ Open by perfect eagle.O cut aos 36 buracos fixou-se em 138 (-2) e Alexandre Abreu somou voltas de 75 e 69 para um agregado de 144 (+4), enquanto João Magalhães adicionou rondas de 77 e 76 para um pecúlio de 153 (+13).Na Ordem de Mérito do Pro Golf Tour Pedro Lencart é o melhor português no 59.º lugar, seguido de João Girão em 74.º e João Pinto Basto em 119.º, entre um total de 122 classificados.O Open da Polónia foi ganho pelo alemão Michael Hirmer, que conquistou o seu terceiro título neste circuito, com 197 (63+60+74), -13, batendo por 1 o austríaco Felix Schulz (66+66+66). Hirmer arrecadou 5 mil euros e ascendeu, assim, ao posto de n.º1 da Ordem de Mérito do Pro Golf Tour.O próximo torneio do Pro Golf Tour é o Raiffeisen Pro Golf Tour St. Pölten, na Áustria, de 28 a 30 de junho, distribuindo 30 mil euros em prémios monetários. Estão inscritos João Pinto Basto, Pedro Lencart, João Girão e João Magalhães.