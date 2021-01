Open de golfe de Omã adiado devido à pandemia de Covid-19

O Open de golfe de Omã, agendado para 4 a 7 de março, foi adiado devido à pandemia de covid-19, anunciou esta sexta-feira o European Tour.

Na base do adiamento esteve, de acordo com o European Tour, a decisão do governo de Omã de "suspender com efeitos imediatos todos os eventos desportivos no país".

Os organizadores estão a considerar a hipótese de reagendar o torneio, o primeiro a ser cancelado em 2021, mas ainda não existe uma decisão definitiva.

