Open de Portugal at Royal Óbidos em setembro

O Open de Portugal at Royal Óbidos está confirmado no calendário oficial do Challenge Tour de 2023 nas datas de 14 a 17 de Setembro, com o popular Pro-Am no dia 16, distribuindo 250 mil euros em prémios monetários.

Tomás Bessa (760.º no ranking mundial), Stephen Ferreira (901.º), Tomás Melo Gouveia (1.164.º), Vítor Lopes (1.227.º) e Pedro Lencart (2.278.º) são alguns dos jogadores portugueses que irão jogar com alguma regularidade no Challenge Tour de 2023, embora nenhum deles goze do estatuto de membro completo do circuito.

O European Challenge Tour, a segunda divisão do golfe europeu, anunciou o seu calendário para 2023 que inclui um mínimo de 29 torneios a realizar em 18 países de três continentes, incluindo o Open de Portugal at Royal Óbidos. Ao longo do próximo ano, os jogadores irão competir por um novo ‘prize-money’ recorde de 8,2 milhões de euros.

A etapa portuguesa consolida a estratégia da Federação Portuguesa de Golfe (FPG) – entidade organizadora, promotora e proprietária do evento – de apoio à carreira profissional dos golfistas nacionais.

Além da cerca de dezena e meia de portugueses a competir, o torneio garante cerca de 30 convites para outros torneios do Challenge Tour que serão distribuídos ao longo da época para jogadores nacionais, proporcionando-lhes experiência ao mais alto nível. E a FPG ainda comparticipa algumas das suas despesas.

A edição de 2023 do Open de Portugal será a 61.ª e a quarta consecutiva no Royal Óbidos Spa & Golf Resort, após o recente acordo entre as duas partes para a renovação por mais três anos, até 2025.

O Challenge Tour começa a época vindoura a 2 de fevereiro, com o Bain's Whisky Cape Town Open, o primeiro de quatro torneios consecutivos co-sancionados com o Sunshine Tour, da África do Sul.

Depois, assinala-se o regresso da Índia como país anfitrião pela primeira vez desde 2013, com dois eventos em março: o Duncan Taylor Black Bull Challenge seguido pelo The Challenge apresentado pela KGA.

O Challenge Tour vai também voltar aos Emirados Árabes Unidos em abril pela primeira vez desde 2018, com eventos consecutivos, incluindo o Abu Dhabi Challenge, como parte da parceria de longo prazo do grupo European Tour com a Emirates Golf Federation.

O Challenge Tour seguirá para a Espanha em maio para o Challenge de España, que dará início a uma série de 20 torneios em 22 semanas por 15 países na Europa.

A temporada de 2023 terminará com a Grand Final do Rolex Challenge Tour apoiada pelo R&A, no espanhol Club de Golf Alcanada, de 2 a 5 de novembro, com os 45 melhores jogadores do Ranking a lutar por um dos 20 cartões disponíveis para o DP World Tour 2024.

Os 20 jogadores que beneficiarem deste caminho formal para o DP World Tour serão então elegíveis para o Programa de Garantia de Ganhos do DP World Tour, garantindo-lhes ganhos mínimos de 150.000 dólares para a temporada de 2024 se jogarem em 15 ou mais eventos.

Os cinco primeiros graduados irão beneficiar igualmente da bolsa John Jacobs, projetada de forma semelhante para fornecer segurança e uma plataforma sólida para sua primeira temporada no grupo de nível superior do European Tour.

É igualmente importante salientar que o Challenge Tour atribui pontos para o ranking mundial e para o ranking olímpico, tendo em vista os Jogos de Paris 2024.