Open de Portugal at Royal Óbidos em setembro de 2021

O Open de Portugal at Royal Óbidos será realizado de 23 a 26 de setembro e deverá ser um torneio do Challenge Tour, tal como em 2018 e 2019, ao contrário do sucedido em 2017 e 2020, quando integrou o European Tour.

Embora o calendário completo do Challenge Tour para 2021 ainda não tenha sido divulgado, já houve um anúncio oficial de que tudo irá começar, pelo segundo ano seguido, numa série de três torneios coorganizados com o Sunshine Tour, a primeira divisão sul-africana.

O Dimension Data Pro-Am abre a temporada de 11 a 14 de fevereiro, com 334 mil euros em prémios monetários, seguindo-se o Cape Town Open de 18 a 21 de fevereiro e o Limpopo Championship de 25 a 28 de fevereiro, qualquer um deles com um "prize-money" de 167 mil euros.

O resto do calendário é ainda uma incógnita mas a Federação Portuguesa de Golfe (FPG) não tem estado parada e conseguiu negociar a boa data de 23 a 26 de setembro para o Open de Portugal at Royal Óbidos.

É uma calendarização positiva por três razões básicas do ponto de vista desportivo, havendo apenas um inconveniente.

Em primeiro lugar, é positivo porque nessa altura da época é possível que o combate à pandemia esteja a recolher melhores resultados, seja possível voltar a abrir o campo ao público e realizar-se um Pro-Am. Em 2020 o campo desenhado pelo saudoso Seve Ballesteros foi sujeito a uma apertada bolha sanitária, o público não foi autorizado e os patrocinadores não puderam contar com o sempre popular Pro-Am.

A segunda vantagem reside no facto de essa semana coincide com a Ryder Cup nos Estados Unidos e não haver qualquer torneio do European Tour. É expectável que alguns jogadores da primeira divisão europeia possam ter necessidade de rodar e, portanto, optem por jogar o torneio da FPG, tornando a lista de inscritas mais forte.

O terceiro aspeto positivo prende-se com o posicionamento no final da temporada, a menos de dois meses da Grande Final do Challenge Tour em Palma de Maiorca, fazendo com que a elite da segunda divisão europeia compareça em peso para somar pontos para o ranking.

O único lado negativo desta data é ser posterior ao torneio olímpico. Uma data na primavera como, por exemplo, o Portugal Masters, permitiria aos jogadores portugueses poderem somar pontos para os rankings mundial e olímpico e conseguirem eventualmente uma qualificação para Tóquio.

Em 2018, no Morgado Golf Resort, em Portimão, Filipe Lima foi 2.º, Tiago Cruz 4.º e Pedro Figueiredo 8.º; e em 2020, já em Royal Óbidos, Vítor Lopes foi 7.º. Ou seja, os portugueses têm conseguido alguns top-10’s nos últimos anos, amealhando bons pontos para o ranking mundial.

Por outro lado, com Ricardo Santos e Pedro Figueiredo a competirem a tempo inteiro no European Tour em 2021, seria pouco provável que viessem jogar o Open de Portugal at Royal Óbidos em 2021 se o torneio se realizasse no primeiro semestre, por ser um evento do Challenge Tour. Na próxima época, para ambos, a Corrida para o Dubai do European Tour será muito mais importante do que qualquer outro objetivo, incluindo o sonho olímpico.

Em 2017 e 2020 a prova mais importante da FPG foi "dual ranking", ou seja, contou simultaneamente para a Corrida para o Dubai do European Tour e para a Corrida para Maiorca do Challenge Tour.

Embora ainda muito possa passar-se devido à imprevisível evolução da pandemia, neste momento, o mais seguro é dizer-se que em 2021 o Open de Portugal at Royal Óbidos será apenas uma etapa do Challenge Tour, como em 2018 e 2019.

Uma situação que não desagrada ao presidente da FPG, bem pelo contrário.

"O nosso objetivo doi sempre ter o Open como um torneio do Challenge Tour, por ser uma solução que dá-nos mais oportunidades de jogo para os profissionais portugueses, sobretudo os mais jovens", disse Miguel Franco de Sousa à Tee Times Golf em exclusivo para Record.

O responsável máximo pelo mais antigo torneio profissional português – vai para a sua 59.ª edição – referia-se, por um lado, ao elevado número de vagas que o Open oferece aos jogadores portugueses (11 em 2020) e, por outro lado, ainda mais importante, a algumas dezenas de convites para jogadores portugueses que a FPG pode permutar com outros torneios da segunda divisão europeia.

Esta estratégia tem sido vital para facilitar o início da carreira profissional de jovens jogadores que ainda não conseguiram classificação internacional suficiente para competirem frequentemente nas principais divisões do golfe profissional europeu.

No início de 2020 o Open de Portugal at Royal Óbidos estava agendado unicamente como um torneio do Challenge Tour, mas depois, a pedido do European Tour, devido à pandemia e à escassez de torneios, passou a integrar o calendário principal europeu.

Miguel Franco de Sousa não enjeitaria uma situação semelhante em 2021, mas não é esse o seu objetivo primordial.

"A ambição de fazer crescer o Open tem de ser colocada em banho Maria enquanto continuarmos em contexto de pandemia. Não creio que estejam reunidas as condições. Seria necessária uma intervenção forte do European Tour na prova como aconteceu este ano e em 2017", sublinhou o presidente da FPG.

Hugo Ribeiro / Tee Times Golf (teetimes.pt) para Record