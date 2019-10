Open de Portugal em golfe vai realizar-se em Óbidos em 2020

A 58.ª edição do Open de Portugal, prova pontuável para o circuito challenge do golfe europeu, vai realizar-se de 17 a 20 de setembro de 2020 no campo do Royal Óbidos, anunciou esta segunda-feira a unidade hoteleira.A competição, que nos últimos anos foi disputada no Morgado Golf Course, em Portimão, deverá juntar 144 jogadores e distribui prémios monetários de 200.000 euros.O torneio, que integra o calendário do circuito challenge, a segunda divisão do golfe europeu, foi criado em 1953 e é organizado pela Federação Portuguesa de Golfe.Este ano, a prova decorreu entre 12 e 15 de setembro, em Portimão, e foi vencida pelo polaco Adrian Meronk.O campo de golfe Royal Óbidos (par 72) foi desenhado pelo antigo golfista espanhol Severiano Ballesteros.