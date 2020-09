Open de Portugal: Torneio interrompido pelo vento só retoma sábado

A segunda volta da 58.ª edição do Open de Portugal, prova pontuável para o European Tour e Challenge Tour de golfe, que decorre no Royal Óbidos Golf Course, foi interrompida pelo forte vento e será retomada no sábado.

"A prova está suspensa pelo vento. A bola não para", comunicou José Maria Zamora, diretor de torneios do Circuito Europeu, após a suspensão da segunda ronda às 16:40, adiantando que a mesma será retomada às 08:15 e sábado.

Depois de suspensa uma primeira vez às 10:05, devido a trovoada, os jogadores regressaram ao campo decorridas cerca de quatro horas para retomar a segunda ronda, mas as fortes rajadas de vento não permitiram a continuidade da prova, que, por enquanto, é liderada pelo português Vítor Lopes, com uma pancada de vantagem sobre o sul-africano Garrick Higgo e o espanhol Carlos Pigem.