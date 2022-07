Open XiraGolfe 2022: campeão nacional Pedro Lencart continua invencível em 2022

Pedro Lencart, o campeão nacional absoluto, conquistou hoje (sábado) o seu segundo título do ano em apenas duas participações em provas do circuito profissional português, pelo que mantém-se invencível na temporada de 2022, quando está a apenas quatro dias de iniciar a defesa do título nacional.O português de 21 anos sofreu um pouco na última volta do 2.º Open XiraGolfe, pois viu a sua vantagem de 7 pancadas diminuir para apenas 2 ‘shots’ face a Pedro Almeida, mas acabou por vencer o torneio de 20 mil euros em prémios monetários por 3 pancadas, com um total de 210, 6 abaixo do Par do Ribagolfe Lakes, em Benavente, após voltas de 71, 65 e 74.«A pior altura para mim foi ali no buraco 12. O Pedro tinha um putt de uns dois metros para ficar a apenas 1 pancada, mas falhou e depois, a partir daí fiz mais 3 birdies», disse o profissional do Penina Hotel & Golf Resort, em Lagos, depois de embolsar um prémio de 3.200 euros.Esse foi, de facto, o momento-chave da última volta. Pedro Lencart vinha de dois bogeys seguidos, nos buracos 11 e 12, já tinha sofrido um duplo-bogey no 8 e bogeys no 3 e no 4, para apenas 3 birdies no 6, 7 e 10.Pedro Almeida, por seu lado, partira 7 pancadas atrás do líder, mas animou com 1 eagle no 2 e 1 birdie no 6, face a 2 bogeys (4 e 9). Aquele buraco 12 foi mesmo decisivo. Ao falhar o birdie, Almeida, do Belas Clube de Campo, perdeu o ímpeto, já só fez mais 1 birdie, no 16, enquanto Lencart aproveitou para mostrar que no ‘back nine’ reinava ele.Pedro Lencart já tinha ganho este ano um dos torneios do Circuito da FPG no Oporto Golf Club, em Espinho, e triunfou agora no Ribagolfe Lakes.«Dois campos que não têm nada a ver na forma de jogar e na estratégia. Significa que consigo levar o meu jogo a diferentes tipos de campos», disse o profissional que, enquanto amador, representou o Club de Golf de Miramar, em Vila Nova de Gaia.«Vem aí um torneio importante para a semana e não quero que dê azar», disse quando interpelado sobre a sua invencibilidade em 2022 a nível nacional, referindo-se ao Campeonato Nacional Absoluto Hyundai, noutro campo do Grupo Orizonte, na Aroeira.A concorrência será forte e Pedro Almeida será um dos candidatos. O antigo campeão nacional de amadores quer agora o título de profissionais.«Claro que é um sonho. Tudo é um objetivo e vamos trabalhar para isso», disse, depois de somar voltas de 75, 68 e 70, para um agregado de 213 (-3) e um prémio de dois mil euros.«Estou satisfeito com o 2.º lugar no Open XiraGolfe. Já no ano passado, neste torneio, estive perto da vitória, fiquei a 1 pancada do ‘play-off’. Gosto do torneio e dou os parabéns ao Xiragolfe e à PGA de Portugal porque o torneio esteve bem organizado», acrescentou Pedro Almeida.O melhor espanhol foi Vicente Blázquez, no 3.º lugar, com 216 (74+72+70), a Par do campo, que recebeu 1.600 euros.Só houve dois jogadores a ficarem abaixo do Par e só houve quatro a baterem o Par em dois dos três dias.Aos 47 anos mostrou que é ainda muito competitivo, arrancou o seu segundo top-5 no circuito da PGA de España de 2022 em três torneios disputados e está claramente na luta pelo topo do ranking no país vizinho.«Foi preciso paciência, ir melhorando o resultado em cada dia e essa foi a tática. Aqui é preciso muita paciência. Neste campo é preciso jogar muito bom golfe para fazer-se resultado. Quando vi o calendário e vi que seria aqui, disse logo, bom, vou ali seguro. Lembrava-me de ter jogado aqui muitas vezes a Escola de Qualificação do DP World Tour», comentou o madrileno.No último dia houve quatro jogadores a baterem o Par-72 do campo. Para além de Pedro Almeida e Vicente Blázquez, também Tiago Cruz (-2) e Miguel Gaspar (-3) com o melhor resultado do dia.Cruz vendeu cara a derrota do título conquistado há um ano em Santo Estêvão e terminou em 4.º (+1), empatado com o espanhol Nicolas Gutierrez) e Gaspar (+6) fechou o top-10 com o inglêsadicado no Algarve George Ounstead. O 6.º posto (+2) foi partilhado pelo português Hugo Santos e o espanhol Gonzalo Vicente e o 8.º lugar (+4) foi dividido entre o português João Ramos e o andorrenho Kevin Esteve.A melhor jogadora foi a ex-tetracampeã nacional Susana Ribeiro, no 16.º posto (+12), enquanto o melhor amador foi Filipe Salazar de Sousa, na 17.ª posição (+13), empatado com o argentino Luis Gregorio e o líder do primeiro dia, Francisco Oliveira.«Estamos muito satisfeitos e estamos já em conversações para o próximo ano, porque este torneio tem muito futuro. E, de acordo com as conversações que já tivemos com o XiraGolfe e a PGA de Portugal, os sócios da PGA de Portugal já podem jogar torneios da PGA de España em 2022», disse Ander Martinez, o presidente dos profissionais espanhóis.«Estamos muito felizes por termos um campo que agradou a todos, de um nível bastante alto e desafiante. Durante os três dias, falei com quase todos os jogadores e vários espanhóis que não conheciam o campo disseram-me que era dos melhores em que já jogaram», comentou Petya Rozenova, a diretora de golfe do Ribagolfe.O 2.º Open XiraGolfe termina amanhã (Domingo) com o Pro-Am Cimpor, no campo de Santo Estêvão Golfe, a partir das 8h30.