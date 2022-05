Open XiraGolfe distribui 20 mil euros em prémios e pontua para os circuitos profissionais de Portugal e Espanha

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A segunda edição do Open XiraGolfe, a realizar em julho, vai distribuir um valor recorde de prémios de 20.000 euros e pontuar, pela primeira vez, para os circuitos profissionais de Portugal e Espanha, anunciaram esta quarta-feira os organizadores.



O 'prize money' recorde de prova, que decorrerá nos campos Ribagolfe Laques e Santo Estêvão Golfe, ambos no concelho de Benavente, iguala o do campeonato nacional e, em termos de competições realizadas em Portugal, fica apenas atrás do Open de Portugal, pontuável para o 'challenge tour'.

O Open de Portugal, que decorrerá pelo terceiro ano consecutivo no Royal Óbidos Golf Resort, entre 15 e 18 de setembro, distribui prémios de 250.000 euros.

Ainda indefinida está a realização em 2022 do Portugal Masters, prova pontuável para o European Tour, o principal circuito europeu da modalidade, que no ano passado distribuiu prémios monetários de 1,5 milhões de euros.

Além do aumento de prémios de 6.000 para 20.000 euros, valor que ainda pode aumentar consoante o número de inscritos, e de pontuar para os circuitos profissionais dos dois países, o XiraGolfe pontua também para o 'ranking' mundial de amadores.