Oporto Golf Club 6.º classificado no Europeu Masculino de Clubes

O Oporto Golf Club (OGC) igualou o seu melhor resultado da última década na Taça dos Clubes Campeões Europeus de golfe masculino, ao terminar no 6.º lugar da 48.ª edição desta competição, que disputou-se pelo terceiro ano seguido no Troia Golf, em Grândola.

O 'European Men's Club Trophy' integra o calendário oficial da Associação Europeia de Golfe (EGA) e foi organizado pela Federação Portuguesa de Golfe (FPG), destinando-se a equipas masculinas amadoras.

O Smorum Golf Club, da Dinamarca, é o novo clube campeão da Europa, sendo a primeira vez que vence a competição, depois de no ano passado, no mesmo campo alentejano, ter-se sagrado vice-campeão europeu (+1). Em 2021, no primeiro ano em que Troia albergou a prova, a formação dinamarquesa fora 3.ª classificada (+4), pelo que foi melhorando todos os anos.

Ao longo dos três dias de prova, o Smorum Golf Club totalizou 433 pancadas, 1 acima do Par, após jornadas de 145, 141 e 147. Foi a primeira vez que terminou com um agregado abaixo do Par.

Alinhou com Mads Heller (-2), Jens Kristian Thysted (+5) e Mikkel Pedersen (+23). Foi fundamental a segunda volta de 66 (-6) de Heller para o triunfo pela margem mínima de 1 única pancada!

Com efeito, a formação italiana do Royal Park I Roveri Club fez um excelente 'forcing' na última jornada, para fechar com um total de 334 pancadas, 2 acima do Par, apresentando dias de 151, 141 e 142.

O Oporto Golf Club, que em 2023 venceu o Campeonato Nacional de Clubes Masculino Solverde pelo quarto ano seguido, chegou a andar no 3.º lugar após a primeira volta, mas no último dia ainda ascendeu duas posições para concluir a prova no 6.º lugar entre 21 clubes de 20 países.

A equipa de Espinho, liderada pelo treinador Eduardo Maganinho, somou 446 (148+150+148), +14. Ricardo Garcia (76+72+75) e Vasco Alves (72+78+73) empataram no 9.º lugar da classificação individual, entre 63 jogadores, ambos com 223 (+7). Miguel Cardoso foi 41.º (empatado) com 241 (83+79+79), +23. O melhor jogador do torneio foi o espanhol Pablo Alperi Lopez, do Real Club de Golf de Castiello, com 210 (69+69+72), -6.

Como explicou o 'press officer' da FPG, Castro Martins, "nesta prova, em cada dia, foram contabilizados os dois melhores resultados 'gross' dos três elementos de cada equipa".

O Oporto Golf Club, nas suas últimas participações (não houve torneio em 2020 devido à pandemia) já tinha sido 6.º classificado (+13) em 2021 em Troia. No ano passado, de novo em Troia, fora 18.º (+35), enquanto em 2016 obtivera um 12.º lugar (+7), numa edição disputada também em Portugal, no Clube de Campo da Aroeira, em Almada.

Jogaram representantes dos seguintes países: Alemanha, Áustria, Bélgica, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Espanha, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Inglaterra, Irlanda, Islândia, Itália, Luxemburgo, País de Gales, Países Baixos, Portugal e Suíça. França contou com duas equipas.

O regulamento da competição permite ao clube campeão da edição anterior defender o seu título, mesmo que no ano da competição não seja o campeão no seu país. Foi o que sucedeu com o Golf Country Club de Cannes Mougins, que venceu o evento no ano passado, em Troia. Em 2023, o clube campeão nacional de França foi o Golf de St. Nom-La-Brétèche, curiosamente o clube que Filipe Lima sempre representou no European Tour.