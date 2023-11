Oporto Golf Club e Club de Golf de Miramar campeões nacionais de clubes

Nos últimos anos, a zona Norte de Portugal tem sobressaído na esmagadora maioria dos títulos importantes do golfe nacional amador e essa tendência reforçou-se com as vitórias do Club de Golf de Miramar (sediado em Vila Nova de Gaia) e do Oporto Golf Club (de Espinho) no 60.º Campeonato Nacional de Clubes Solverde, que a Federação Portuguesa de Golfe (FPG) organizou no Estela Golf Club, na Póvoa de Varzim.

O Oporto Golf Club (OGC) alcançou um feito inédito no seu historial, ao vencer pela quarta vez consecutiva a prova masculina. Já no torneio feminino o Club de Golf de Miramar sagrou-se bicampeão e com isso poderá ter igualado o recorde de seis títulos na competição do Club de Golf do Estoril.

O domínio destas coletividades rivais e vizinhas acentua-se ainda mais se acrescentarmos que Miramar foi vice-campeão nacional masculino e o Oporto garantiu o 2.º lugar feminino. Foi quase uma valsa a dois em ambas as competições!

O OGC ergueu a Taça Visconde Pereira de Machado pela 11.ª vez, num evento que remonta a 1964, com títulos averbados em 1978, 1979, 1982, 1983, 1999, 2010, 2016, 2020, 2021, 2022 e 2023.

Este ano apresentou uma equipa constituída por Vasco Alves, Miguel Cardoso, Ricardo Garcia, Luís António Silva, Pedro Sousa Machado e José Gomes. Miguel Montenegro foi o capitão, enquanto Eduardo Maganinho e Miguel Valença foram os treinadores.

Foi a quinta vez que um clube logrou vencer o torneio por um quarto ano seguido: Club de Golf do Estoril entre 1964 e 1967; Vilamoura entre 1990 e 1993, entre 2000 e 2003, e entre 20212 e 2015; e agora o Oporto.

O Clube de Golfe de Vilamoura lidera o historial com 17 títulos (o último em 2017), seguido do Club de Golf do Estoril com 16 troféus (o último em 1997). O OGC é o terceiro mais premiado.

A prova feminina só tem registos federativos desde 1987 e, de acordo com esses dados, Miramar apoderou-se da Taça Nini Guedes de Queiroz pela sexta vez, com títulos assegurados em 2014, 2015, 2016, 2017, 2021 e 2023. Note-se que não houve Campeonato Nacional de Clubes feminino em 2018 e 2022 por falta de equipas.

Em 2023 foi representado pelas jogadoras Ana da Costa Rodrigues, Luciana Reis, Carolina Moutinho Ribeiro e Margarida Alves. A equipa foi capitaneada por Carlos Magalhães, um dos dois treinadores, a par de Sérgio Ribeiro.

O máximo de campeonatos seguidos que um clube venceu na prova feminina aconteceu com dois tetracampeonatos: O Estela Golf Club entre 2009 e 20212, e Miramar entre 2014 e 2017.

De acordo com o historial da prova disponível, o Estoril foi campeão nacional feminino por seis vezes (1987, 1996, 2000, 2001, 2003 e 2005). É muito possível que tenha vencido outras edições da prova, mas não há registos entre 1969 e 1990, à exceção do tal ano de 1987.

De qualquer forma, um sexto título para Miramar é impressionante. O Oporto ganhou a prova em cinco ocasiões (1994, 1997, 1998, 1999 2008) e já tinha estado na final de 2021.

Os dois clubes campeões de 2023 (OGC e CGM) dominaram totalmente a prova, pois venceram tanto na primeira fase de stroke play (por pancadas), como na segunda fase de ‘match play’ (eliminação direta).

No torneio masculino o OGC foi o primeiro classificado de ‘stroke play com 378 pancadas, 18 acima do Par. O açoriano ‘Riki’ Garcia foi a grande figura, com 71 (-1). Foram contabilizados os cinco melhor resultados de seis possíveis.

Também neste caso, o CGM foi 2.º classificado, com 389 (+29), sendo João Iglésias o melhor da equipa, com 73 (+1). Miramar atuou ainda com Pedro Clare Neves, Hugo Camelo, Miguel Silveira, João Iglésias, Diogo Pinto Rocha, Tomás Araújo e Duarte Gonçalves. Sérgio Ribeiro foi o capitão, um dos dois treinadores, a par de Carlos Magalhães.

Quando chegámos à eliminação direta, o OGC derrotou sucessivamente o Belas Clube de Campo por 6-1 nos quartos de final, o Club de Golfe de Vilamoura por 5-2 nas meias-finais, e Miramar na final por 4,5-2,5.

Por seu lado, o CGM bateu nos quartos de final o Quinta do Peru Golf & Country Club por 5,5-1,5, e nas meias-finais do Club de Golf do Estoril por 5-2. Note-se que se o Oporto é tetracampeão, Miramar perdeu na final pelo quarto ano consecutivo. Este clube de Vila Nova de Gaia já foi campeão nacional masculino de clubes em cinco ocasiões: 1968, 1972, 1994, 2018 e 2019.

No torneio feminino, Miramar ganhou a fase por pancadas, com 243 (+27), superando o Oporto com 257 (+41). A melhor jogadora do CGM foi ana da Costa Rodrigues com 76 (+4), enquanto a porta-estandarte do OGC foi Francisca Rocha com 82 (+10). O Oporto alinhou ainda com Teresa Alves, Eva Silva e Teresa Ferreira, sendo Miguel Valença o capitão, partilhando o cargo de treinador com Eduardo Maganinho.

Depois, na segunda fase, como só havia três equipas, a FPG optou pela realização de um ‘round robin’, ou seja, todos contra todos. O CGM saiu invicto com triunfos sobre o CityNorte por 3-1, e sobre o OGC por 2,5-1,5. No outro confronto da ‘poule’, o OGC levou a melhor sobre o CityNorte por 3-1.

As classificações finais do Campeonato Nacional de Clubes Solverde de 2023 ficaram organizadas do seguinte modo:

Torneio feminino

1.º Club de Golf de Miramar

2.º Oporto Golf Club

3.º CityNorte

Torneio masculino

‘Flight A’

1.º Oporto Golf Club

2.º Club de Golf de Miramar

3.º Clube de Golfe de Vilamoura

4.º Club de Golf do Estoril

5.º Clube de Campo da Aroeira

6.º Clube de Golfe Vale Pisão

7.º Quinta do Peru Golf & Country Club

8.º Belas Clube de Campo

‘Flight B’

1.º Orizonte Lisbon Golf

2.º Estela Golf Club

3.º CityNorte

4.º JuveGolfe – Family Club