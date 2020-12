Os prós e contras de Miguel Franco de Sousa ao novo Portugal Masters

A Federação Portuguesa de Golfe (FPG) só tomou conhecimento recentemente de que o European Tour e o Turismo de Portugal tinham decidido alterar a data do Portugal Masters, de setembro/outubro, como sempre aconteceu desde 2007, para a data de 29 de abril a 2 de maio.

"Só soube há duas semanas por um email enviado pelo European Tour", disse Miguel Franco de Sousa, o presidente da FPG, à Tee Times Golf em exclusivo para Record.

"É uma decisão que cabe exclusivamente ao European Tour e nós não somos ouvidos", acrescenta o dirigente desportivo português que, simultaneamente, tem estado em reuniões periódicas com o Challenge Tour, relativamente ao Open de Portugal at Royal Óbidos, uma prova cuja propriedade é da FPG, ao contrário do Portugal Masters.

Mesmo assim, sendo o líder do golfe nacional, é normal que Miguel Franco de Sousa expresse a sua opinião sobre a mudança de data. Sublinha que «do ponto de vista desportivo não há qualquer problema» e até apresenta "um fator positivo, que é o de permitir aos jogadores portugueses atuarem em casa num evento a contar para a qualificação para os Jogos Olímpicos, algo que não aconteceria se o torneio fosse em outubro".

Peter Adams, o diretor de campeonato do Portugal Masters desde a sua fundação, falando em nome do European Tour, também destacou-nos essa vantagem: "Ter o Portugal Masters de 29 de abril a 2 de maio é positivo em diversas situações: o torneio posiciona-se perto de uma série de eventos na Europa que facilitam as viagens dos jogadores; disputa-se três semanas depois do Masters e três semanas antes do PGA Championship (dois "Majors"), fazendo com que alguns jogadores de peso possam considerar jogar em Portugal; nessa altura do ano deveremos contar com bom tempo e com o campo em boas condições; o torneio contará para a qualificação dos Jogos Olímpicos e da Ryder Cup; e, finalmente, promover Portugal e o Algarve como um destino turístico de golfe na primavera poderá tornar expectável um efeito positivo nas reservas para o resto do ano".

A qualificação olímpica é, sem dúvida um elemento de peso a favor da mudança de data, até porque os jogadores portugueses têm conseguido bons resultados no Portugal Masters nos últimos anos e o mesmo poderá suceder em 2021, possibilitando uma representação nacional em Tóquio, como sucedeu com Filipe Lima e Ricardo Melo Gouveia no Rio2016.

A qualificação para a seleção europeia da Ryder Cup não interessa tanto aos jogadores portugueses, que, infelizmente, ainda não estão a esse nível, mas poderá ser relevante para atrair algumas estrelas do golfe mundial ao Dom Pedro Victoria Golf Course, em Vilamoura.

Depois de ontem ter anunciado o seu calendário de 2021, o European Tour divulgou hoje a tabela de pontos para o ranking europeu da Ryder Cup e a boa notícia é que o Portugal Masters irá atribuir 1,5 mais pontos. A fase de qualificação termina em setembro, pelo que se o torneio fosse em outubro não teria esse valor acrescentado.

Apesar destes aspetos bem positivos – tal como o aumento dos prémios monetários de um milhão de euros em 2020 para 1,5 milhões em 2021 – é importante não esconder que teria sido preferível manter a data de outubro (ou setembro).

Peter Adams explica, contudo, que «o calendário de 2021 do European Tour inclui duas semanas adicionais especiais – os Jogos Olímpicos e a Ryder Cup – pelo que foi necessário rever toda a programação para podermos acomodar esses eventos».

E, tal como a Tee Times Golf explicou ontem em Record, o Troféu Hassan II de Marrocos ofereceu prémios mais elevados (dois milhões de euros) do que o Portugal Masters e ficou com a melhor data em outubro.

"Se repararmos bem, lá para o final do ano aparecem torneios com maior peso económico", referiu Miguel Franco de Sousa, um estudioso do golfe internacional. Com efeito, o primeiro "Swing Ibérico" de abril/maio distribui 4,5 milhões de euros em prémios monetários. O segundo, o "Swing" de Espanha-Marrocos, em outubro, coloca em jogo 6,5 milhões!

Note-se que o Portugal Masters só poderia encaixar-se nesses dois períodos do ano porque, de acordo com a lógica de séries regionais do European Tour, com a finalidade de ajudar o combate à pandemia, o torneio algarvio teria sempre de ficar num dos dois 'swings' com torneios espanhóis.

Se do ponto de vista desportivo, o presidente da FPG não vê qualquer inconveniente e até indicou algumas vantagens à mudança de data do Portugal Masters, há outras dimensões do problema em que já considera algumas dificuldades.

"Em abril teremos menos tempo para assistirmos à evolução do combate à pandemia do que em outubro e poderemos voltar a não ter público no torneio. É por isso que os torneios mais poderosos estão a tentar datas mais para o final do ano", disse Miguel Franco de Sousa, aludindo ao facto de, já em 2020, o mais importante torneio de golfe português ter decorrido à porta fechada. Um rombo orçamental num evento que atrai mais de 36 mil espectadores por ano.

"O Turismo de Portugal poderá explicar melhor, mas julgo que dois eventos como o Portugal Masters e o Millennium Estoril Open coincidirem na mesma semana não é positivo. A promoção internacional do país é mais eficaz se espalhada ao longo do ano. E então do ponto de vista do impacto nacional, esta coincidência não é mesmo nada boa", acrescentou o presidente da FPG.

Peter Adams apresenta outra visão, a do promotor, e elucidou que "não houve uma decisão estratégica em partilhar a mesma semana do Millennium Estoril Open, contudo, isso irá maximizar a exposição internacional de Portugal numa altura chave do ano".

Miguel Franco de Sousa frisou que "esta foi sempre a data do Millennium Estoril Open» e ontem Record já dera conta da declaração de João Zilhão, o diretor do único torneio português do European Tour, garantindo que «é claro que tudo pode dar ainda muitas voltas, mas, nesta fase, é mais do que seguro dizer que o Millennium Estoril Open irá decorrer de 24 de abril a 2 de maio".

