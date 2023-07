Paula Saúde e Francisco Cazal-Ribeiro campeões nacionais de seniores

Paula Saúde (Troia Golf) e Francisco Cazal-Ribeiro (ACP Golfe) foram os vencedores do Campeonato Nacional de Seniores que a Federação Portuguesa de Golfe organizou no Aroeira Pines Classic (Par 72), em Almada.Marta Lampreia (Levante) e Gonçalo Xavier (Lisbon Sports Club) ficaram com os cetros de vice-campeões.Na prova feminina, com nove participantes, Paula Saúde liderou do princípio ao fim rumo ao seu quarto título de campeã nacional sénior. Tinha já vencido em 2016, 2017 e 2018.Com voltas de 82 (+10) e 86 (+14), para um total de 168 (+24), a jogadora de Troia deixou a vice-campeã Marta Lampreia – que defendia o título – a 4 pancadas de distância. E arrecadou também o prémio de vencedora em 2.ª categoria.Marta Lampreia, depois das 87 (+15) inaugurais, fez 85 (+13) na segunda jornada, a melhor marca do dia, subindo do 3.º ao 2.º lugar, por troca com Ana Basílio dos Santos, do ACP Golfe, sagrando-se assim vice-campeã nacional, com 172 (+28). Foi também a vencedora em 1.ª CategoriaAna Basílio dos Santos (83+93) foi 3.ª, com 176 (+32), seguida de Dina Ferreira (Vila Sol) com 180 (+36) e de Katie Peppler (Vale do Lobo) com 181 (+37).Júlia Lavradio, 7.ª na geral (+40), arrecadou dois prémios: o de vencedora super sénior e de 3.ª categoria.Na prova masculina, com 57 participantes, Francisco Cazal-Ribeiro veio de trás para conquistar o seu primeiro título nacional sénior.O jogador do ACP Golfe estava no quarteto dos 4.º classificados aos 18 buracos, com 77 (+5) pancadas, a 2 do líder – o seu companheiro de clube, Fernando Furtado Coelho, com 75 (+3).Na segunda volta, Cazal Ribeiro subiu ao topo com 74 (+2), o segundo melhor resultado dia, que incluiu um eagle 3 no buraco 15. Esta marca foi apenas superada pela de 73 (+1) de Rui Meireles (Belas Clube de Campo), que no último fim de semana, no Lisbon Sports Club, se sagrara campeão nacional de mid-amateur (escalão de 25 anos ou mais).Cazal-Ribeiro somou 151 (+7) e ganhou por 2 ‘shots’ sobre Gonçalo Xavier (77+76), vice-campeão com um total de 153 (+9).Sérgio Pereira, campeão nacional sénior em 2020, a jogar em casa, pelo Clube de Campo da Aroeira, foi 3.º com 154 (76+78), +10.Fernando Furtado Coelho caiu de 1.º para 4.º ao acrescentar um 81 (+9) ao 75 (+3) inaugural, para um total de 156 (+12).Francisco Cazal-Ribeiro – que recebeu também o prémio para vencedor em 1.ª Categoria (até 5,0 de handicap) – sucede a Miguel Lourenço (Guardian) na lista dos campeões nacionais seniores.Miguel Lourenço foi 10.º na defesa do título, com 160 (76+84), +16.Gonçalo Xavier repetiu a vitória do ano passado na 2.ª Categoria (entre 5,1 e 12,0 de handicap) e António Abrantes Ferreira (Sporting) ganhou a 3.ª Categoria (entre 12,1 e 19,0), com +23.José Cândido de Oliveira (ACP Golfe), 17.º na classificação geral (+21), conquistou por sua vez o prémio de melhor super sénior (acima dos 70 anos).