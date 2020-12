Pedro Cruz Silva quer provar que é craque nos Estados Unidos  

Pedro Cruz Silva está recuperado da lesão nas costas que o afetou nos últimos meses. Regressou a Portugal para as férias natalícias, voltou a competir num torneio da PGA de Portugal e sente-se pronto para regressar ao circuito universitário americano e provar à Mississippi State University (MSU) que tem lugar na equipa masculina de golfe dos Bulldogs.





«Não estive ao nível que esperava neste primeiro semestre e uma lesão que sofri nas costas no primeiro mês também não ajudou» disse à Tee Times Golf em exclusivo para Record o estudante de "Business Admistration" na universidade sediada em Starkville.A última vez que víramos Pedro Cruz Silva competir fora em julho, no Solverde Campeonato Nacional PGA, onde esteve a bom nível. Entre alguns dos melhores golfistas profissionais e os três melhores amadores portugueses, o jovem de 18 anos terminou no 8.º lugar, com um resultado agregado de 1 pancada abaixo do Par após três voltas ao Vidago Palace Golf Course.«Depois de Vidago fui quase diretamente para a MSU e voltei há umas semanas a Portugal. Vim para Portugal de férias e devo voltar aos Estados Unidos no início de janeiro», informou-nos o vice-campeão nacional amador de 2019, que em 2020 não pôde jogar os dois "Majors" amadores da Federação Portuguesa de Golfe (FPG), o Campeonato Nacional Absoluto Audi e a Taça da FPG BPI, por já estar a estudar e a competir no Mississippi.«Não posso dizer que tenha sentido pena (de não jogar esses torneios em Portugal), porque já sabia que não poderia jogá-los. Senti, sim, que estava na hora de experimentar coisas novas que ajudassem-me a melhorar, daí ter ido para a MSU», frisou o jogador de Lourosa.A contratação do atleta que em Portugal representa o Club de Golf de Miramar, em Vila Nova de Gaia, mediante a atribuição de uma bolsa de estudo, foi celebrada pela MSU como um reforço a ter em conta.No início da época, em agosto, podia ler-se no site dos Bulldogs: «O Pedro é outro jogador com muita experiência. Representou Portugal em vários eventos individuais e por equipas em toda a Europa. Está muito motivado, tem garra, é determinado e trará uma intensidade elevada ao nosso programa. Ele compreende a importância de fazer parte de uma equipa e confiamos que seja um líder pelo exemplo que tem sido ao longo da sua carreira».A MSU salienta ainda alguns feitos do seu reforço "freshman": «9.º classificado no European Young Masters (Europeu de sub-16); melhor amador no Open de Portugal at Morgado Golf Resort do Challenge Tour, 11.º (a nível individual) no European Men's Club Trophy (Europeu de clubes), duas vezes vice-campeão nacional de sub-18, uma vez vice-campeão nacional amador, quatro vezes campeão nacional de clubes de sub-18, duas vezes campeão nacional de clubes».As expectativas eram elevadas, mas Pedro Cruz Silva acabou por nunca conquistar a titularidade nos três torneios que os Bulldogs jogaram em outubro e novembro: o Blessings Collegiate Invitational a 5 de Outubro, o Vanderbilt Legends Collegiate a 25 de outubro e o Jerry Pate National Intercollegiate a 8 de novembro.Em Portugal, a lesão nas costas era desconhecida do público em geral e foi o seu grande obstáculo: «Neste primeiro semestre não me qualifiquei para nenhum torneio. Não joguei bem nas qualificações e joguei as duas primeiras ainda lesionado».Em contrapartida, os estudos vão de vento em popa, nada afetados pelas dificuldades desportivas, pelo embate com uma nova realidade de vida e pela força com que a pandemia atingiu os Estados Unidos.«A adaptação foi bastante positiva, mais a nível académico do que a nível desportivo. A pandemia veio trazer restrições em muitas coisas, mas não digo que tenha tornado as coisas muito mais difíceis. Faz apenas com que tenhamos de ser mais responsáveis nas nossas decisões do dia a dia, porque se um dos jogadores apanhar a COVID-19, existirá uma boa hipótese de toda a equipa ficar de quarentena», explicou.O regresso a Portugal coincidiu com o PGA Portugal Open, um torneio do circuito profissional português, realizado no O’Connor Course do Amendoeira Golf Resort, em Silves, e quis logo aproveitar a oportunidade para regressar à competição.«Decidi jogar este torneio da PGA de Portugal porque precisava de competir. Já não competia há cerca de quatro meses. Gostei bastante de jogar. Gosto sempre de jogar estes torneios de profissionais, são bastante competitivos e dou-me bastante bem com a maior parte dos "pros", por isso, é sempre divertido. Joguei bastante sólido e sinto que o meu jogo tem melhorado imenso nos últimos tempos», disse.Pedro Cruz Silva está cada vez mais habituado a jogar entre os profissionais. Em 2019 competiu no Portugal Masters do European Tour, onde falhou o cut, e no Open de Portugal at Morgado Golf Resort, do Challenge Tour, onde passou o cut. Em 2020 disputou dois torneios da PGA de Portugal e foi sempre top-10: 8.º no Campeonato Nacional de profissionais e agora 7.º (empatado) em Silves, em ambos os casos com o resultado de 1 pancada abaixo do Par.Nos últimos anos, vários têm sido os golfistas portugueses que têm competido no circuito universitário americano. Alguns mantêm o elevado nível de jogo com que partiram e houve mesmo casos de progresso. Mas também houve exemplos de jogadores que regrediram. Pedro Cruz Silva parece estar a apreciar a experiência com o "head coach" Dusty Smith e o treinador Charlie Ewing.«Trabalho muito com ambos os treinadores, mas não a nível técnico, porque eles preferem deixar esse aspeto para os nossos treinadores de swing. Trabalhamos, sim, em estratégia e fazemos treinos diversos para melhorarmos em todas as áreas de jogo. Agora, infelizmente, o "coach" Ewing vai passar a "head coach" da equipa feminina e deixará de trabalhar com a nossa equipa», asseverou.Para a FPG é fundamental que Pedro Cruz Silva continue o processo ascensional iniciado no Club de Golf de Miramar e prosseguido nas seleções nacionais amadoras. Em 2020, a pandemia fez com que não fosse possível jogar os Europeus e o Mundial, mas há esperança de que essas competições regressem em 2021 e é natural que o selecionador nacional, Nélson Ribeiro, gostasse de contar com ele.«Não vai ser fácil (competir em torneios da FPG) porque só virei a Portugal em maio e voltarei de novo aos Estados Unidos em agosto. Mas espero que nesse tempo de férias seja capaz de jogar o máximo possível pela nossa seleção, se for convocado. Tenho sempre imenso prazer e orgulho em representar o nosso país e a FPG», garantiu.Uma coisa é certa, apesar das dificuldades, Pedro Cruz Silva não se arrepende da sua opção: «Estou muito satisfeito. Tem sido uma experiência incrível e sinto que em janeiro vou voltar muito mais pronto do que (na estreia) em agosto último. Penso que estarei pronto para jogar um golfe bastante bom quando regressar aos Estados Unidos».Por: Hugo Ribeiro / Tee Times Golf para