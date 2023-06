Pedro Cruz Silva viaja para o Europeu com mais dois títulos

Pedro Cruz Silva parte esta semana para o Campeonato da Europa Individual Masculino Amador com a confiança de ter obtido recentemente duas vitórias em torneios importantes do calendário da Federação Portuguesa de Golfe (FPG).O jogador que em Portugal representa o Club de Golf de Miramar triunfou na Taça Kendall, no Oporto Golf Club, em Espinho, e ainda na Taça RS Yeatman, no seu próprio clube, em Vila Nova de Gaia. Curiosamente, os dois títulos foram conquistados com o mesmo resultado de 10 pancadas abaixo do Par."Obviamente que é bom chegar a Portugal e ser capaz de demonstrar que estou a jogar um golfe de alto nível. Tenho vindo a jogar bastante bem nos últimos dois ou três meses e estes dois últimos torneios só vieram confirmar isso", disse Pedro Cruz Silva aNa Taça Kendal somou 132 pancadas, após voltas de 65 e 67 ao traçado do Oporto, superando por 2 ‘shots’ o jogador da casa Vasco Alves (67+67).Na Taça RS Yeatman agregou 130 pancadas ao campo de Miramar, depois de entregar cartões de 63 e 67, batendo por 11 dois dos seus parceiros de clube que dividiram o 2.º lugar: Pedro Clare Neves (73+68) e Diogo Silva Rocha (69+72).O português de 20 anos (quase a completar 21) frisou ter chegado a Portugal porque completou há pouco o seu ano de "Junior" na Mississipi State University (MSU).Aliás, foi interessante verificar que os treinadores da equipa masculina dos Bulldogs estiveram atentos a estes resultados do seu jogador em Portugal, com algumas publicações nas redes sociais sobre essas vitórias. Não é muito habitual técnicos universitários norte-americanos darem o devido valor a eventos europeus, à exceção do British Amateur, mas esta equipa é diferente."Os meus treinadores são pessoas que prestam muita atenção a tudo aquilo que nós fazemos, seja nos treinos no driving range, às voltas no campo ou em torneios que joguemos fora do nosso calendário. Falamos quase todos os dias e, por isso, ele (Dusty Smith) está sempre informado do que estou a fazer", assegura Pedro Cruz Silva.Há cinco provas organizadas por clubes históricos do golfe nacional que são pontuáveis para o Ranking Nacional BPI da FPG: a Lisbon Cup (Lisbon Sports Club), a Taça Kendall (Oporto Golf Club), a Taça R.S. Yeatman (Club de Golf de Miramar), o Aberto do Estoril (Clube de Golf do Estoril) e a Taça Mendes d’ Almeida (Vidago Palace Hotel).A época internacional do campeão nacional amador de 2022, entre setembro e junho, foi bastante positiva, com destaque para três top-10’s nos Estados Unidos: foi 2.º no Thomas Sharkey Ind. Collegiate, em fevereiro 2023, 4.º no Orlando International Amateur Championship, em dezembro 2022, e 5.º no TVA Community CU Invitational, em outubro 2022. Alcançou mais 3 top-20’s em eventos universitários."Esta época foi carregada de altos e baixos. Joguei bastante, mas quase sempre a nível individual. Apesar de não ter sido a época mais fácil, foi aquela em que aprendi e evolui mais, tanto a nível pessoal como em termos de jogo", disse.Note-se que quando se refere "a nível individual", quer dizer que não se qualificou para esses torneios para integrar a equipa universitária, mas competiu na mesma, sem que o seu resultado contasse para a participação da equipa."Em termos de equipa – analisou –, foi uma época que fizemos história. Ganhámos os Regionais pela primeira vez e apuráramo-nos para os Nacionais pela primeira vez desde 2009"."Não a trocava por nada (a experiência nos Estados Unidos). Sou um jogador completamente diferente daquele que era há três anos e penso que os resultados falam por si", garantiu."O mês de julho será carregado de torneios para mim. Começa com o Campeonato da Europa individual, depois vem o Campeonato da Europa por Equipas e por fim o Campeonato Nacional Absoluto KIA. Voltarei aos Estados Unidos na primeira semana de agosto", concluiu.O Campeonato da Europa Individual Masculino Amador joga-se entre 28 de junho e 1 de julho, no Parnu Bay Golf Links, na Estónia. O selecionador nacional Nelson Ribeiro viajará com os jogadores Daniel da Costa Rodrigues (CG Miramar), Hugo Camelo Ferreira (CG Miramar), Pedro Cruz Silva (CG Miramar), Vasco Alves (Oporto CG), e ainda, a nível individual, João Pereira (CG Aroeira).Texto: Hugo RibeiroFotografias: Oporto GC e CG Miramar