Pedro Figueiredo 26.º no KLM Open

Pedro Figueiredo foi esta quinta-feira o melhor português na primeira volta do KLM Open em golfe, pontuável para o Europeu Tour, ao somar 70 pancadas, duas abaixo do par, que lhe valem o 26.º lugar, em Amesterdão, na Holanda.O golfista luso entregou um cartão com quatro birdies (uma pancada abaixo do par) e dois bogeys (uma acima).Por seu lado, Ricardo Melo Gouveia cumpriu a primeira volta em 72 pancadas, o par do campo, ao contabilizar quatro birdies e outros tantos bogeys, seguindo no 65.º posto.A prova é liderada a solo pelo inglês Callum Shinkwin, que fez 66 pancadas, seis abaixo do par, graças a um eagle (duas pancadas abaixo do par), no buraco 3, cinco birdies e apenas um bogey. Tem sete jogadores a apenas uma pancada.