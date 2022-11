Pedro Figueiredo à porta do DP World Tour e Ricardo Santos mantém hipóteses de alcançar cartão

Os golfistas portugueses Pedro Figueiredo e Ricardo Santos continuam na luta pelo cartão do DP World Tour, no Infinitum Resort, em Espanha, onde Ricardo Melo Gouveia desistiu da última fase da Escola de Qualificação.

Ao encerrar a quinta e penúltima volta do torneio, que vai qualificar os 25 primeiros e empatados para o Circuito Europeu em 2023, Pedro Figueiredo subiu do sétimo ao terceiro lugar da classificação, com um agregado de 335 pancadas (69+67+70+65+64), 22 abaixo do Par.

O jogador de Azeitão, de 31 anos, que esta temporada jogou no Challenge Tour, protagonizou esta terça-feira a sua melhor exibição em Terragona, completando os 18 buracos do 'Lakes Course' com 64 'shots', graças a cinco 'birdies' (nos buracos 2, 3, 5, 7, 13) e um 'eagle' (duas abaixo) a fechar o último 'green'.

Figueiredo vai partir assim para a derradeira corrida pelo cartão de membro efetivo do DP World Tour a quatro 'shots' do líder, o sueco Simon Forsström, que totaliza 331 pancadas, e a dois do inglês Daniel Brown, segundo classificado.

Ricardo Santos, por sua vez, está numa situação menos confortável, uma vez que ocupa o 24.º lugar do 'leaderboard' com três ingleses, Andrew Wilson, OJ Farrell e David Horsey, todos com um agregado de 342 pancadas.

O algarvio anotou hoje cinco 'birdies' (2, 5, 6, 13 e 16), contra dois 'bogeys' (uma acima) nos buracos 8 e 18, mas, na quarta-feira, precisa de uma boa sexta e última volta para garantir um lugar no 'top 25' e o regresso ao principal Circuito Europeu no próximo ano.

Já a Ricardo Melo Gouveia, depois de passar igualmente o 'cut' ao final de 72 buracos, o dia não correu de feição e o português caiu para a 72.ª posição, o último lugar da tabela, desistindo assim de disputar a última ronda da Fase Final da Escola de Qualificação.