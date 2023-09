Pedro Figueiredo abre em 104.º primeiro dia do Irish Open

O português Pedro Figueiredo foi esta quinta-feira 104.º classificado no primeiro dia do Irish Open, prova do WorldTour, liderada pelo indiano Shubankhar Sharma com 65 pancadas.

Figueiredo entregou um cartão com 73 pancadas, uma acima do Par do campo, após uma prestação que incluiu três 'birdies' (uma abaixo do Par) e quatro 'bogeys' (uma acima).

Sharma lidera a prova após o primeiro dia de competição em Kildare, como único a conseguir completar a ronda em 65 pancadas, sete abaixo do Par, à frente de cinco golfistas que conseguiram em 66.