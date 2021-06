Pedro Figueiredo afinado e Ricardo Santos errático na Suécia

O golfista português Pedro Figueiredo estreou-se esta quinta-feira no Scandinavian Mixed Hosted by Henrik & Annika com uma exibição afinada, enquanto Ricardo Santos mostrou-se errático na primeira volta ao Vallda Golf & County Club, na Suécia.

Pedro Figueiredo completou os 18 buracos inaugurais com 68 pancadas, quatro abaixo do Par 72 do campo, depois de assinar quatro birdies (uma abaixo) nos buracos 7, 8, 10 e 16, um eagle (duas abaixo) no 6 e dois bogeys (uma acima) no 4 e 18.

"Hoje foi um bom resultado. Acabei a volta com menos quatro nos últimos quatro buracos, mas, mesmo tirando essa reta final, sentia que estava a jogar bem do tee ao green, onde estava também confortável", começou por contar à Lusa o golfista de 29 anos, que iniciou o seu desempenho no buraco 10 do traçado sueco.

Além de ter jogado bem, segundo garantiu, as características do percurso favorecem o estilo de jogo de Pedro Figueiredo, que fechou a primeira ronda, empatado, no 22.º lugar do leaderboard, liderado pelo austríaco Christine Wolf e o inglês Sam Horsfield, ambos com 64 pancadas.

"Este é um campo que também se adapta ao meu tipo de jogo. Não é um campo muito comprido, os fairways são bastante duros e a bola rola bastante. Eu, que tenho um voo de bola baixo, acabo por tirar vantagem dessa firmeza dos fairways. Espero continuar a jogar assim nos próximos dias", concluiu.

Já o algarvio Ricardo Santos, entregou um primeiro cartão com 77 'shots' (+5), após registar seis bogeys (nos buracos 1, 8, 11, 12, 15, e 17), três birdies (4, 10 e 16) e um duplo-bogey (duas acima) no 14, para integrar a 149.ª posição entre os 156 jogadores que estão a disputar o torneio do European Tour.