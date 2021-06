Pedro Figueiredo alcança melhor resultado da carreira na Suécia

O golfista português Pedro Figueiredo conquistou este domingo o melhor resultado da carreira, ao encerrar a sua participação no décimo lugar no Scandinavian Mixed Hosted by Henrik & Annika, que decorreu no Vallda G&CC (Par 72), em Gotemburgo.

O profissional de Azeitão entregou um último cartão com 69 pancadas, três abaixo do Par do campo, após registar dois bogeys (uma acima) nos buracos 3 e 7, um duplo-bogey (duas acima) no 13 e sete birdies (uma abaixo) no 4, 5, 6, 9, 10, 12 e 16.

Graças à boa exibição nos derradeiros 18 buracos, Pedro Figueiredo contabilizou 278 pancadas (68+68+73+69), dez abaixo do Par, e partilhou o 10.º lugar do leaderboard com mais três jogadores.

"Estou contente com uma volta com três abaixo para acabar e alcançar o meu primeiro top 10 no Tour. Joguei bastante bem, com exceção no buraco 13, mas à semelhança dos dias anteriores fiz muitos fairways, greens e patei bem, por isso saio satisfeito deste torneio", sublinhou Figueiredo, em declarações à Lusa.

O campeão do Scandinavian Mixed Hosted by Henrik & Annika, um inédito torneio misto do European Tour, foi Jonathan Caldwell, da Irlanda do Norte, que somou 271 pancadas (-17) e deixou o espanhol Adrian Otaegui na segunda posição, com mais um shot, e a inglesa Alice Hewson no terceiro lugar do pódio.