Pedro Figueiredo aproxima-se do 'bilhete premiado' em Espanha

Pedro Figueiredo mantém-se inamovível do top-30 classificativo na Fase Final da Escola de Qualificação do DP World Tour ao cabo de três voltas disputadas.

Neste domingo, fez 70 pancadas, 2 abaixo do Par do Hills Course (Par 72) do Infinitum Resort, em Tarragona (Espanha), para subir do grupo dos 30.º classificados para os 26.ºs.

O português repetiu o resultado do primeiro dia no mesmo campo, enquanto no sábado tinha entregado um cartão de 68 (-3) no Lakes Course.

Soma, assim, 208 (-7) e joga nesta segunda-feira a quarta volta do torneio no Lakes Course (Par 71).

A não ser que haja um desastre, tudo indica que o profissional da Vanguard irá apurar-se para a segunda fase da Final da Escola.

É que, no final da quarta jornada, dos 156 participantes iniciais, só o top-70 (incluindo empatados) continua a jogar nas duas últimas voltas, que já serão jogadas unicamente no Lakes Course.

O cut está provisoriamente fixado em -4 e a tarefa afigura-se bastante mais complicada para Tomás Melo Gouveia, que assinou uma boa terceira volta de 67 (-4) no Lakes Course, subindo dos 131.ºs para os 122.ºs, com 215 (+1).

O líder aos 54 buracos é o italiano Filippo Celli com -16.

Recorde-se que o objetivo final é integrar os 25 primeiros (e empatados) que no final das seis voltas irão conquistar o cartão para o DP World Tour 2024, ou seja, o acesso à primeira divisão europeia.