Pedro Figueiredo ascende ao 'top 15' no Made in HimmerLand

Pedro Figueiredo protagonizou esta sexta-feira uma exibição imaculada e ascendeu ao 14.º lugar, empatado, do Made in HimmerLand, torneio do European Tour que está a decorrer no percurso (Par 71) do HimmerLand Golf Resort, na Dinamarca.

O profissional de Azeitão, que havia cumprido o Par do campo na estreia, subiu hoje 41 posições no 'leaderboard', após completar a segunda volta com 66 pancadas, cinco abaixo, graças a 'birdie' (uma abaixo) nos buracos 3, 5, 10, 15 e 17.

"Foi uma boa volta. Joguei muito bem em todos os aspetos, coloquei a bola sempre em jogo, quase sempre no 'fairway', e, quando é assim, é mais fácil colocar a bola perto do buraco e ter mais oportunidades para 'birdies'. O meu jogo de ferros normalmente é bom e hoje consegui, do 'tee', meter a bola em jogo e jogar muito bem nos 'greens'", explicou, à Lusa.

Graças ao desempenho na segunda ronda, Pedro Figueiredo passou, pela terceira vez esta época, o 'cut' de um torneio do European Tour, que ficou nas 140 pancadas (-2) e apurou os 73 melhores jogadores para os derradeiros 36 buracos.

Enquanto o golfista português se mostrava "contente" e esperançado em manter "a boa forma no fim de semana", o austríaco Bernd Wiesberger assumia a liderança isolada da prova, ao totalizar 131 pancadas (-11), uma de vantagem sobre o segundo classificado e compatriota Mathias Schwab.