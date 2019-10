Pedro Figueiredo cai para 32.º no Open de Madrid

O português Pedro Figueiredo caiu, este sábado, seis posições no Open de Madrid e integra o grupo dos golfistas classificados no 32.º lugar, após completar a terceira volta com um agregado de 209 pancadas, quatro abaixo do par.Figueiredo, que era 26.º colocado na sexta-feira, fechou a terceira ronda com 70 'shots', registando quatro 'birdies' (uma pancada abaixo do par) e três 'bogeys' (uma acima).O golfista é o único representante luso ainda em prova, depois de Ricardo Melo Gouveia ter falhado o 'cut'.O Open de Espanha, que prossegue até domingo, no Club de Campo Villa de Madrid, é liderado pelo espanhol Jon Rahm, com um agregado de 196 pancadas, 17 abaixo do par.