Pedro Figueiredo cai para 66.º lugar no Thailand Classic

O golfista português Pedro Figueiredo caiu para o 66.º lugar no Thailand Classic, em Banguecoque, ao terminar a terceira volta do torneio pontuável para o DP World Tour com 73 pancadas, uma acima do par.

Depois de na sexta-feira ter passado o cut, fechando a segunda ronda na 42.ª posição, o único luso presente em prova anotou um eagle (duas pancadas abaixo do par) e um birdie (uma abaixo), só que registou igualmente dois bogeys (uma acima) e um duplo-bogey (duas acima).

Com este desempenho, Figueiredo caiu 24 lugares, tendo agora um agregado de 213 shots, três abaixo do par.

O Thailand Classic, que decorre até domingo, em Banguecoque, é liderado pelo dinamarquês Thorbjorn Olesen, com um total de 198 pancadas, 18 abaixo do par.