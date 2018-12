Pedro Figueiredo com mau arranque na África do Sul

O golfista português Pedro Figueiredo entrou com o 'pé esquerdo' no torneio Alfred Dunhill, na África do Sul, que conta para o circuito europeu, fechando o primeiro dia da prova no grupo dos 129.os classificados.Figueiredo comprometeu a passagem do 'cut' ao completar os 18 buracos da primeira ronda com um total de 78 pancadas, seis acima do par e a 12 pancadas do sul-africano Oliver Bekker, que segue isolado na liderança com 66 pancadas.O golfista luso fez quatro 'bogeys' (uma pancada acima do par), um duplo 'bogey' (duas acima) e um triplo 'bogey' (três acima), e três 'birdies' (uma pancada abaixo do par), pelo que vai ter muita dificuldade para recuperar terreno na segunda volta deste evento que se disputa na sexta-feira.