Pedro Figueiredo comanda Optilink Tour Championship

Pedro Figueiredo lidera o Optilink Tour Championship, o torneio de 20 mil euros em prémios monetários que encerra a época de 2021/2022 do PT Tour (Portugal Tour), o nosso único circuito internacional de profissionais.Com um total de 70 jogadores, o Optilink Tour Championship iniciou-se hoje (segunda-feira) e termina na quarta-feira, no Dom Pedro Victoria Golf Course, em Vilamoura.Numa altura da época em que nem todos os jogadores dos dois principais circuitos europeus conseguem entrada nos torneios que estão a decorrer na África do Sul, e em que muitos circuitos europeus ainda estão parados devido ao mau tempo, alguns jogadores do DP World Tour e do Challenge Tour optam por competir esta semana no Algarve.Basta olhar para o topo da classificação no final do primeiro dia, para ver-se Pedro Figueiredo no comando com 68 pancadas, 4 abaixo do Par, e Ricardo Santos a partilhar o 3.º lugar com o inglês Stuart McLaren, com 70 (-2), para perceber-se que foi essa a situação dos dois portugueses.Pedro Figueiredo e Ricardo Santos já jogaram este ano no DP World Tour, a primeira divisão europeia, mas, como explicou Santos, «os torneios da África do Sul só dão 75 lugares aos jogadores do European Tour e 75 aos do Sunshine Tour e é difícil entrar».Aliás, esta semana, no Steyn City Championship, na África do Sul, o único português presente será Stephen Ferreira, que entrou por ser um top-50 na Ordem de Mérito do Sunshine Tour. Ricardo Melo Gouveia está lesionado.Em Vilamoura, neste Optilink Tour Championship, entre o líder Pedro Figueiredo (campeão nacional em 2013) e o 3.º classificado Ricardo Santos (campeão nacional em 2011 e 2016), está em 2.º lugar Hugo Santos (campeão nacional de 2012), com 69 (-3). Hugo Santos é treinador no Clube de Golfe de Vilamoura, mas continua a competir e ainda no ano passado venceu um dos torneios do Circuito FPG.Há quatro portugueses no top-5 e Tomás Melo Gouveia surge no grupo dos 5.º classificados, com 71 (-1). Tomás é um jogador do Challenge Tour, a segunda divisão europeia, um circuito que não tem torneios esta semana.Campeão de um torneio do PT Tour há um mês, em Palmares, no Algarve, Tomás Melo Gouveia partilha o 5.º lugar com três britânicos: Ben Bailey, John Ross Galbraith e George Bailys.Entre os restantes portugueses, destaca-se o amador Hugo Camelo, que esteve em evidência em fevereiro, com um 16.º lugar no último Campeonato Internacional Amador de Portugal.O jogador da seleção nacional da FPG ocupa o 23.º lugar empatado, com 74 (+2), o mesmo resultado de Pedro Almeida. Com mais 1 pancada, 75 (+3), João Girão integra o grupo dos 34.º classificados. Pedro Lencart é 41.º com 76 (+4); Guilherme Oliva 51.º com 77 (+5); João Magalhães 58.º com 78 (+6); Alexandre Abreu 63.º com 79 (+7); e Miguel Gaspar 65.º com 81.º (+9).«Hoje o dia não esteve fácil, com alguma chuva nos primeiros nove buracos, o campo estava mais molhado do que é habitual, por exemplo, no Portugal Masters, a bola rola menos, o campo fica mais comprido e os greens mais macios», disse Pedro Figueiredo, que, mesmo assim, conseguiu uma boa volta sem ter sofrido qualquer bogey.«Foi uma volta sólida. Acertei 18 greens. Não sei se terá sido a primeira vez na minha carreira, mas é raro e usei o drive em todos os buracos (menos os Par-3). Joguei bastante bem do tee, o que nem é habitual em mim neste campo e isso ajudou depois no shot ao green. Estive bastante bem nos greens entre os buracos 10 e 18, mas depois não aproveitei algumas oportunidades entre os buracos 1 e 9. Mas foi uma boa volta», disse o jogador da Quinta do Peru Golf & Country Club.Entretanto, ontem disputou-se o Optilink Pro-Am, ganho pelo britânico Daniel Smith, que jogou com os amadores Dave Newton, Paul Oldham e Raymond Bishop, com 92 pontos stableford net.