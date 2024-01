Pedro Figueiredo começa ano a vencer

Liderando do princípio ao fim, Pedro Figueiredo foi o grande vencedor do Morgado Open, no Morgado Golf, em Portimão, deixando o vice-campeão, o inglês Daniel Smith, a quatro pancadas de distância. Houve nada menos do que oito portugueses no top-10 final naquela foi a primeira prova do PT Tour 2024.

Tendo partido para a última ronda a comandar com três shots de vantagem sobre os ingleses Daniel Smith e Harley Smith (amador), "Figgy" concluiu com 69 (-4) pancadas para um total de 207 (-12). Foi o melhor resultado do dia, obtido igualmente por Pedro Lencart e pelo inglês Jack Cope.

Daniel Smith fechou com 70 (-8) para terminar isolado no segundo lugar, com 211 (-8), logo seguido por Pedro Lencart em terceiro com 212 (-7).

Tomás Melo Gouveia encerrou com 71 (-2) mantendo o quarto posto, com 213 (-6). Vítor Lopes e Vasco Alves fizeram idêntica marca neste sábado para partilharem a quinta posição com 214 (-5).

Ricardo Santos, também com 71, e o amador Daniel Rodrigues (Miramar), com 70, terminaram empatados nos 7.ºs com Harley Smith (74, +1), num trio que somou 215 (-4).

No top-10 houve mais um amador luso: Miguel Cardoso (Oporto), com o ‘score’ final de 72 (-1) e um agregado de 217 (-2), foi 10.º juntamente com o francês Victor Veyret e o inglês John Henry.

O também amador João Pereira (Aroeira) fez 72 (-1) sendo 13.º com 220 (+1).

Dotada com €10.000 em prémios, a prova contou 55 jogadores à partida.

A próxima prova do PT Tour é o Álamos Open, no outro campo de 18 buracos do Morgado Resort, de 9 a 11 de junho.