Pedro Figueiredo conclui Open da Africa do Sul em 51.º e Stephen Ferreira em 58.º

O português Pedro Figueiredo terminou este domingo na 51.ª posição o Open da África do Sul, prova do circuito europeu de golfe, na qual Stephen Ferreira foi 58.º classificado.

Pedro Figueiredo, que desceu 10 lugares na classificação em relação a sábado, marcou hoje 74 pancadas, concluindo o torneio com um agregado de 292 'shots' (quatro acima).

Na última volta, Figueiredo, que terminou empatado com outros três golfistas e arrecadou um prémio de 3.785 euros, fez 74 pancadas (duas acima), marcando dois 'bogeys' (uma acima).

Stephen Ferreira, o outro português na competição, desceu quatro lugares e conclui a prova no 58.º lugar, empatado com dois jogadores, com um agregado de 294 pancadas (seis acima).

Na volta de hoje, Stephen Ferreira, que garantiu um prémio de 2.933 euros, entregou um cartão com 74 pancadas, com um 'birdie' (uma abaixo) e três 'bogeys' (uma acima).

O sul-africano Christiaan Bezuidenhout, que somou 270 pancadas (18 abaixo) venceu o torneio, garantindo um prémio monetário a rondar os 161 mil euros.