Pedro Figueiredo conquista última vaga para o European Tour 2019

O português Pedro Figueiredo conquistou este sábado a última das 15 vagas para disputar o European Tour em 2019, ao terminar no 13.º lugar do Grand Final do Challenge Tour, que se disputou nos Emirados Árabes Unidos.Pedro Figueiredo, que entrou para a última prova do Challenge Tour (equivalente à segunda divisão europeia) no 17.º lugar do ranking, conseguiu subir duas posições e terminar o circuito no 15.º posto, o último que proporcionava o acesso ao escalão principal, no qual se vai juntar ao compatriota Ricardo Melo Gouveia.O golfista português terminou a última prova da época com um total de 281 pancadas, sete abaixo do par do campo e a 10 do vencedor, o espanhol Arnaus Adri, depois de hoje ter entregado um cartão com 67 golpes (cinco abaixo do par), o seu melhor resultado em Ras Al Khaimah.Pedro Figueiredo efetuou seis 'birdies' (uma pancada abaixo do par) e apenas um 'bogey' (uma acima), cotando-se com um dos melhores desempenhos da quarta e última volta do torneio, o que lhe permitiu subir do grupo dos classificados em 26.º lugar para o 13.º final.José-Filipe Lima, o outro português em competição, que acalentava ténues expectativas de subir ao circuito principal, até conseguiu terminar em melhor posição, no grupo dos sextos colocados, com 278 pancadas, mas falhou o objetivo de disputar o European Tour no próximo ano.Com um 'eagle' (duas pancadas abaixo do par), um birdie' e dois 'bogeys', Lima concluiu o dia com 71 golpes, ascendendo uma posição na classificação geral, depois de até ter passado pelo terceiro lugar, no segundo dia da prova.Após a Grand Final, que juntou os 45 melhores jogadores do Challenge Tour, Lima subiu bastante no ranking, do 33.º para o 26.º posto, mas ainda ficou longe do acesso ao European Tour, que em 2019 contará com dois praticantes portugueses: Ricardo Melo Gouveia e Pedro Figueiredo.