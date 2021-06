Pedro Figueiredo continua no bom caminho no Scandinavian Mixed Hosted

O golfista português Pedro Figueiredo ascendeu esta sexta-feira ao top 15 do Scandinavian Mixed Hosted by Henrik & Annika, que está a decorrer no Vallda G&CC, em Gotemburgo, onde Ricardo Santos falhou o apuramento para as últimas duas voltas.

Figueiredo, profissional de 29 anos, voltou a exibir-se a bom nível e com uma volta muito sólida juntou ao primeiro cartão um segundo com as mesmas 68 pancadas, quatro abaixo do Par, para contabilizar um agregado de 136 pancadas (-8).

Com birdie (uma abaixo) nos buracos 1, 5, 10, 13 e 16, eagle (duas abaixo) no 4 e bogey (uma acima) no 8, 11 e 14, Pedro Figueiredo subiu à 15.ª posição do leaderboard, empatado com mais oito jogadores.

"Foi uma volta parecida à de ontem [quinta-feira]. Estive bastante bem no jogo do tee ao green, continuei muito bem nos putts e daí ter feito vários birdies e um eagle. Acertei muitos fairways e greens, o que facilitou muito e ajudou bastante a fazer uma boa volta", contou, em declarações à Lusa.

Ao contrário de Figueiredo, o algarvio Ricardo Santos despediu-se esta sexta-feira do torneio sueco do European Tour, depois de concluir os 36 primeiros buracos com 150 pancadas (77+73), seis acima, quando o cut ficou fixado nas três pancadas abaixo do Par e apurou os 71 melhores golfistas para o fim de semana.

O sueco Caroline Hedwall, por sua vez, parte para a terceira volta ao traçado do Vallda G&CC na frente da classificação, com 131 shots (-13), e a vantagem mínima sobre o holandês Joost Luiten.