Pedro Figueiredo dentro do 'cut' provisório do Made in HimmerLand

O golfista português Pedro Figueiredo cumpriu, esta quinta-feira, o Par 71 do campo do HimmerLand Golf Resort e integrou o lote dos 55.ºs classificados do Made in HimmerLand, torneio do calendário do European Tour que está a decorrer na Dinamarca.

O profissional português, de 29 anos, não arrancou bem para a primeira volta, assinando 'bogey' (uma acima) nos buracos 1 e 4, mas reagiu com dois 'birdies' (uma abaixo) no 'green' do 5 e do 8, antes de fazer um 'duplo-bogey' (duas acima) no buraco 9.

A Figueiredo valeu o par de birdies na segunda metade do percurso (nos buracos 10 e 14) para voltar ao Par do campo e, graças às 71 pancadas, colocar-se no limite do 'cut' provisório, fixado no Par, que vai apurar os 65 melhores jogadores e empatados para os últimos 36 buracos.

Num dia em que apenas 54 profissionais dos 156 em prova não perderam nenhuma pancada para o campo, a liderança do Made in HimmerLand foi repartida pelo austríaco Bernd Wiesberger, o finlandês Lauri Ruuska, o inglês Richard Bland, o espanhol Pablo Larrazábal e o sul-coreano YikeunChang, todos com 66 'shots' (-5) e a vantagem mínima sobre o quarteto que partilha a segunda posição.