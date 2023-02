Pedro Figueiredo dentro do 'cut' provisório do torneio de Singapura

O português Pedro Figueiredo está dentro do 'cut' provisório do torneio de Singapura, no grupo dos golfistas classificados em 31.º lugar, apesar de a segunda volta da prova do mais importante circuito europeu ter sido esta sexta-feira interrompida.



Pedro Figueiredo, que tinha terminado o dia inaugural na 17.ª posição, entregou um cartão com 71 pancadas, uma abaixo do par do campo, fruto de quatro 'birdies' (uma pancada abaixo do par do buraco) e um duplo 'bogey' (duas ou mais acima), apresentando um agregado de 139.

O português conseguiu terminar a segunda volta, interrompida, inicialmente, devido à chuva e, depois, por falta de luz natural, numa altura em que o torneio era liderado pelo norte-irlandês Tom McKibbin e o chinês Ding Wenyi -- este ainda com quatro buracos por concluir -, com um total de 133 golpes cada.