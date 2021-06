Pedro Figueiredo dentro do 'cut' provisório no Porsche European Open

O golfista português Pedro Figueiredo completou a primeira volta do Porsche European Open no cut provisório no Green Eagle Golf Courses, em Hamburgo, enquanto Tomás Bessa e Ricardo Figueiredo estão fora do lote dos 65 primeiros e empatados.

No arranque do torneio do calendário do European Tour, o profissional de Azeitão entregou um cartão com 74 pancadas, duas acima do Par 72 do percurso alemão, graças a uma exibição com dois bogeys (uma acima) nos buracos 12 e 16.

"Foi uma volta relativamente consistente. Este campo é muito exigente, comprido, com o rough muito alto e fácil de se fazer bogeys e fazer uma volta acima do Par. Joguei sólido do tee ao green, infelizmente não meti putts para birdie, mas não deixa de ser um resultado razoável", assumiu Figueiredo, em declarações à Lusa.

Graças ao desempenho deste sábado, numa prova que arrancou mais tarde do que o habitual e será disputada em apenas três voltas, devido às restrições e quarentenas impostas pela covid-19, Pedro Figueiredo integrou o lote de jogadores que partilham o 46.º lugar do leaderboard, num dia em que apenas 21 golfistas não perderam nenhuma pancada para campo.

Já Tomás Bessa, que recebeu um wild card da Federação Portuguesa de Golfe para jogar o Porsche European Open, registou 76 pancadas (+4), na sequência de três bogeys nos buracos 1, 12 e 16, um duplo bogey (duas acima) no 18 e um birdie (uma abaixo) no 3, e está à distância mínima do corte provisório, fixado nos 75 shots (+3).

O algarvio Ricardo Santos, por sua vez, teve uma estreia pouco feliz e completou os 18 buracos inaugurais com 79 pancadas (+7), com bogeys nos buracos 2, 4 e 11, três duplos bogeys no 7, 15 e 18 e dois birdies no green do 1 e do 8, figurando na 122.ª posição da classificação, liderada pelo belga Thomas Detry, com 68 pancadas, quatro abaixo do Par.