Pedro Figueiredo desce para 26.º no Open de Espanha

O golfista português Pedro Figueiredo desceu este sábado oito posições, para 26.º, no Open de Espanha, após o terceiro dia do torneio madrileno do DP World Tour.

Figueiredo entregou hoje um cartão com 71 pancadas, passando a ter um agregado de 205 'shots' nas três voltas ao campo do Club de Campo Villa de Madrid.

Na terceira volta, registou quatro 'birdies' (uma abaixo do par), mas também três 'bogeys' (uma acima).

O único golfista luso presente no torneio está com um registo de oito pancadas abaixo do par após três dias, a oito da liderança, do francês Matthieu Pavon.

Com 197 pancadas, Pavon segue com vantagem de duas para o inglês Nathan Kimsey, segundo da geral quando se iniciar a quarta e última volta, no domingo.