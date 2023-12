Pedro Figueiredo desce para 28.º no Open das Maurícias

O golfista português Pedro Figueiredo ocupa o 28.º lugar no Open das Ilhas Maurícias, após a terceira volta daquela competiçáo do DP World Tour, disputada este sábado em Heritage Bel Ombre.

Pedro Figueiredo, com um cartão de 75 pancadas (três acima do Par), resultando de três 'birdies', quatro 'bogeys' e um 'duplo bogey', desceu 21 posições na tabela classificativa - era sétimo -, repartindo agora o 28.º lugar com mais cinco jogadores.

O sul-africano Louis Oosthuizen protagonizou uma das melhores voltas do dia, com 65 pancadas (-7), depois de três 'eagles', quatro 'birdies' e três 'bogeys', passando para o topo da classificação, com um agregado de 202 pancadas (14 abaixo do Par).

O segundo classificado é Jacques de Villiers, outro sul-africano, com mais uma pancada.

O torneio termina no domingo, com a quarta e última volta ao campo do Heritage La Réserve.