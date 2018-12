Pedro Figueiredo desce para 37.º no Afrasia Bank Mauritius Open

O português Pedro Figueiredo desceu este sábado para o grupo dos golfistas posicionados no 37.º lugar do Afrasia Bank Mauritius Open, após a terceira e penúltima volta do torneio do European Tour.Pedro Figueiredo teve hoje a sua pior volta nas Ilhas Maurícias, com 73 pancadas (uma acima do par), fruto de cinco 'birdies' (uma abaixo), quatro 'bogeys' (uma acima) e um duplo 'bogey'.No total, o português tem 212 pancadas (quatro abaixo do par), mais 12 do que os dois líderes, o sul-africano Justin Harding e o norte-americano Kurt Kitayama.