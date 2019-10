Pedro Figueiredo e Melo Gouveia mal classificados no Open italiano de golfe

Pedro Figueiredo e Ricardo Melo Gouveia começaram mal o Open italiano de golfe, em Roma, e no final do primeiro dia estão com duas pancadas acima do par, no torneio que se está a disputar no clube de golfe Olgiata.Os dois jogadores estão no grupo dos 94.ºs, a nove pancadas da liderança isolada do finlandês Tapio Pulkkanen.Figueiredo fez dois 'birdies' (uma pancada abaixo), mas também quatro 'bogeys' (uma acima), o mesmo que somou ao longo do dia Melo Gouveia.O Open italiano de golfe prossegue até domingo.