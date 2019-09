Pedro Figueiredo e Melo Gouveia passam cut do European Open

Os portugueses Pedro Figueiredo e Ricardo Melo Gouveia passaram esta sexta-feira o cut do European Open em golfe, que decorre em Hamburgo, na Alemanha, após a segunda volta.Depois de na primeira jornada ter fechado integrado no grupo dos nonos classificados, Figueiredo manteve esta sexta-feira o bom registo e terminou integrado no grupo dos oitavos, tendo efetuado uma volta em 71 pancadas (uma abaixo do par do campo), mais uma em relação à volta de quinta-feira, totalizando 141 (três abaixo).Já Melo Gouveia melhorou a sua prestação, tendo as 70 pancadas desta sexta-feira permitido subir do 23.º para o 14.º, com apenas mais uma pancada do que o seu compatriota.A prova germânica, pontuável para o European Tour, principal circuito europeu de golfe, é agora liderada pelo britânico Robert Macintyre, com 133 pancadas (11 abaixo), menos quatro do que o alemão Bernd Ritthammer, segundo classificado.